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    Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor

    Sony ve Disney şu anda, Tom Holland'ın başrolünde olduğu Spider-Man 3'te yer alması için Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Emma Stone ile görüşüyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor

    Tom Holland'ın başrolünde olduğu, Sony ve Disney'in ortaklığı ile yaratılan yeni Spider-Man serisinin üçüncü filminden heyecanlandıran bir açıklama geldi. 

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    Collider'in haberine göre ki kendileri güvenilir bir site, Disney ve Sony şu anda daha önceki Spider-Man filmlerinde başrolü oynayan Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Emma Stone ile görüşüyor. Eğer anlaşılabilirse dört isim de Tom Holland'ın başrolü olduğu üçüncü Spider-Man filminde rollerini tekrarlayacak. Şu anda Andrew Garfield ve Kirsten Dunst ile anlaşıldığı söyleniyor; Tobey Maguire ve Emma Stone ile anlaşma da çok yakınmış. Tek pürüz Emma Stone'un şu anda hamile olması. Eğer hamileliğinden dolayı bir sorun yaşamazsa oynayacak gibi duruyor.

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı"

    Ayrıca geçtiğimiz haftalarda dedikodusu çıkan bir haber de doğrulandı. Tobey Maguire'ın başrolü olduğu Spider-Man 2 filminde Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina da Spider-Man 3'te bulunacak. Daha önce de Andrew Garfield'ın başrolünde olduğu Spider-Man filminde Electro rolünü canlandıran Jamie Foxx'un bu filmde de aynı rolü tekrar canlandıracağı açıklanmıştı.

    Bu karakterler dışında ikinci filmdeki ana karakterlerin birçoğu filmde yer alacak. Spider-Man'in akıl hocası olarak da Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange filmde bulunacak. Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.



    https://comicbook.com/movies/news/spider-man-3-andrew-garfield-kirsten-dunst-returning-marvel/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    muaz1984 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eskiler toby diyor ,yeniler Tom diyor. Ben toby den sonraki örümceklere ısınamadım özellikle Tom bana çok aşırı itici geliyor.
    Yanıtla +22
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sırf, Tobey Maguire için bile izlenir. Umarım Tobey işi yokuşa sürmez :)
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    Dr. Surgery 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tobey Maguire kabul etmeyebilir tuhaf bir adam ama umarım proje gerçekleşir
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Cortana12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tom veledin teki.

    Andrew da ergene benziyor.

    En iyisi Tobey.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020nin tek iyi haber
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tobeyden sonra ergen filmlerine dönüştü spiderman. Tobey kalıcı olacak diye bir şey yoktu ama ondan sonra yerine gelen herkes komiklik şakalar üzerine kurulu ergen başrol oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Suppordle (Bahadır ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    Tobey den sonra Andrew Garfield geldi, hikaye anlatımı olarak Tobey inkinden farksızdı dramatik açından. Tom Holland ınki daha çok küçük yaş kitleye hitap eder oldu.
    1 Yanıt Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baya olaylı bir şekilde ayrılmıştı seriden, belki de sahnelere tekrardan dönüş şansı doğabilir arkadaş için :)
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Efsane olur
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tobey için izlerim yoksa işim olmaz home coming bile za zor dayandım son spiderman bile izlemedim anlayın
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    muaz1984 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eskiler toby diyor ,yeniler Tom diyor. Ben toby den sonraki örümceklere ısınamadım özellikle Tom bana çok aşırı itici geliyor.
    Yanıtla +22
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yakın zamanda komik bir Spiderman vardı; ben en çok onu beğenmiştim, cidden çizgi romanlarını okumuşsanız başkasını seçmezdiniz. Tom Holland'mış umarım yine o olur , diğerlerini oldum olası sevmedim. Yine de en azından Andrew Garfield olmasın imdb'ye göre en düşük rating onun oyunculuğunda alınmış
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Tom holland yine başrolde olacak hocam . Artık o başrol üzerinden seri devam edecek . Sadece paralel olay adına eski Spiderman başrollerini de filme katacaklar .
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Waoww hadi inşallah
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    Chromosty 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şey değil mi bu tüm tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışmak
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    7277 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    spider-man, spiderman 3 ve
    7 etiket daha tobey andrew garfield 3 spiderman çıkış tarihi fragman strange Bilim ve Teknoloji
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