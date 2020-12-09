Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor

Tom Holland'ın başrolünde olduğu, Sony ve Disney'in ortaklığı ile yaratılan yeni Spider-Man serisinin üçüncü filminden heyecanlandıran bir açıklama geldi.

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Collider'in haberine göre ki kendileri güvenilir bir site, Disney ve Sony şu anda daha önceki Spider-Man filmlerinde başrolü oynayan Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Emma Stone ile görüşüyor. Eğer anlaşılabilirse dört isim de Tom Holland'ın başrolü olduğu üçüncü Spider-Man filminde rollerini tekrarlayacak. Şu anda Andrew Garfield ve Kirsten Dunst ile anlaşıldığı söyleniyor; Tobey Maguire ve Emma Stone ile anlaşma da çok yakınmış. Tek pürüz Emma Stone'un şu anda hamile olması. Eğer hamileliğinden dolayı bir sorun yaşamazsa oynayacak gibi duruyor.

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Ayrıca geçtiğimiz haftalarda dedikodusu çıkan bir haber de doğrulandı. Tobey Maguire'ın başrolü olduğu Spider-Man 2 filminde Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina da Spider-Man 3'te bulunacak. Daha önce de Andrew Garfield'ın başrolünde olduğu Spider-Man filminde Electro rolünü canlandıran Jamie Foxx'un bu filmde de aynı rolü tekrar canlandıracağı açıklanmıştı.

Bu karakterler dışında ikinci filmdeki ana karakterlerin birçoğu filmde yer alacak. Spider-Man'in akıl hocası olarak da Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange filmde bulunacak. Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor.

https://comicbook.com/movies/news/spider-man-3-andrew-garfield-kirsten-dunst-returning-marvel/

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