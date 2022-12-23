Google Chrome için teknolojinin literatürünü değiştirebilecek yeni düzenleme

Tam Boyutta Gör Google Chrome milyonlarca kişinin evine misafir olan internet tarayıcıları arasında yer alıyor. Arama motoru devi geliştirilme aşamasında anlamına gelen beta sürümü ile altyapı bakımından oturmuş anlamında kullanılan stabil sürümün arasında bir sürüm olacağı söylenen yeni bir kavramın öncüsü olmaya karar verdi: Ön stabil sürüm.​​​​

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Google Chrome ön stabil sürüm ile neler sunacak?

Kullanıcılar bu düzenleme ile Chrome'un 110. sürümünde (Chrome 110) tanışacak. Bu versiyon ne beta versiyonu kadar eksikliklerle dolu olacak ne de stabil versiyon kadar sağlam bir altyapıya ev sahipliği yapacak.

Google bu ara sürümün herkes tarafından kullanılamayacağını belirtti. Kullanıcıların çoğu bu ara sürümü görmeden stabil sürümlerle yoluna devam edecek. Chrome 110 için belirlenen dağıtım takvimi şu şekilde:

Beta: 12 Ocak 2023

Ön stabil sürüm: 1 Şubat 2023

Stabil sürüm: 7 Şubat 2023

Google ön stabil sürümü düzenlemesi sayesinde stabil sürümü piyasaya sürmeden önce onu hatalardan arındırıp bütün kullanıcıların karşısına mükemmel bir şekilde çıkarmak istiyor.

Hatalara âdeta yılanın başı muamelesi yapan popüler arama motoru devi bu başı küçükken ezmeye kararlı. Beta sürümünde tespit edilemeyen hataların bu yeni aşamada ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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Google'dan Chrome tarayıcısı için şaşırtan sürüm düzenlemesi