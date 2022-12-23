Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Chrome için teknolojinin literatürünü değiştirebilecek yeni düzenleme

    Arama motoru devi Google kendisine ait olan internet sitesinden Chrome isimli tarayıcı için bir duyuru yayımladı. Bu duyuruda “ön stabil sürüm” kavramı tanıtıldı. Neden böyle bir kavram üretildi?
    Oy Ver
    Google Chrome logosu Tam Boyutta Gör
    Google Chrome milyonlarca kişinin evine misafir olan internet tarayıcıları arasında yer alıyor. Arama motoru devi geliştirilme aşamasında anlamına gelen beta sürümü ile altyapı bakımından oturmuş anlamında kullanılan stabil sürümün arasında bir sürüm olacağı söylenen yeni bir kavramın öncüsü olmaya karar verdi: Ön stabil sürüm.​​​​

    Google Chrome ön stabil sürüm ile neler sunacak?

    Kullanıcılar bu düzenleme ile Chrome'un 110. sürümünde (Chrome 110) tanışacak. Bu versiyon ne beta versiyonu kadar eksikliklerle dolu olacak ne de stabil versiyon kadar sağlam bir altyapıya ev sahipliği yapacak.

    Google bu ara sürümün herkes tarafından kullanılamayacağını belirtti. Kullanıcıların çoğu bu ara sürümü görmeden stabil sürümlerle yoluna devam edecek. Chrome 110 için belirlenen dağıtım takvimi şu şekilde:

    • Beta: 12 Ocak 2023
    • Ön stabil sürüm: 1 Şubat 2023
    • Stabil sürüm: 7 Şubat 2023

    Google ön stabil sürümü düzenlemesi sayesinde stabil sürümü piyasaya sürmeden önce onu hatalardan arındırıp bütün kullanıcıların karşısına mükemmel bir şekilde çıkarmak istiyor.

    Hatalara âdeta yılanın başı muamelesi yapan popüler arama motoru devi bu başı küçükken ezmeye kararlı. Beta sürümünde tespit edilemeyen hataların bu yeni aşamada ortadan kaldırılması hedefleniyor.

    Kaynakça https://bgr.com/tech/google-is-changing-up-its-release-schedule-for-chrome/ https://developer.chrome.com/blog/early-stable/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    Warlord384 2 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

    Profil resmi
    vjdrsjejv 23 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız