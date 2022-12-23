Google Chrome için teknolojinin literatürünü değiştirebilecek yeni düzenleme

Google Chrome ön stabil sürüm ile neler sunacak?
Kullanıcılar bu düzenleme ile Chrome'un 110. sürümünde (Chrome 110) tanışacak. Bu versiyon ne beta versiyonu kadar eksikliklerle dolu olacak ne de stabil versiyon kadar sağlam bir altyapıya ev sahipliği yapacak.
Google bu ara sürümün herkes tarafından kullanılamayacağını belirtti. Kullanıcıların çoğu bu ara sürümü görmeden stabil sürümlerle yoluna devam edecek. Chrome 110 için belirlenen dağıtım takvimi şu şekilde:
- Beta: 12 Ocak 2023
- Ön stabil sürüm: 1 Şubat 2023
- Stabil sürüm: 7 Şubat 2023
Google ön stabil sürümü düzenlemesi sayesinde stabil sürümü piyasaya sürmeden önce onu hatalardan arındırıp bütün kullanıcıların karşısına mükemmel bir şekilde çıkarmak istiyor.
Hatalara âdeta yılanın başı muamelesi yapan popüler arama motoru devi bu başı küçükken ezmeye kararlı. Beta sürümünde tespit edilemeyen hataların bu yeni aşamada ortadan kaldırılması hedefleniyor.Kaynakça https://bgr.com/tech/google-is-changing-up-its-release-schedule-for-chrome/ https://developer.chrome.com/blog/early-stable/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d