Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısını yepyeni bir araç olan web sitesi fiyat takibi özelliği ile güncelledi. Bu işlev web sürümünde ve Android mobil cihazlarda çalışmakta.

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Yeni özellik, indirim yakalama umuduyla her gün ürünün web sayfasını ziyaret etmek zorunda kalmadan, belirli bir ürünün fiyatını takip etmenize olanak tanıyacak. Kullanıcılar artık herhangi bir çevrimiçi mağazayı ziyaret ederken adres çubuğunda 'Fiyatı Takip Et' düğmesi görecekler. Bu düğme etkinleştirildiğinde, sayfa tarayıcıya kaydedilecek ve sunulan ürün veya hizmetin fiyatındaki değişiklikler otomatik olarak izlemenye başlayacak.

İlk olarak ABD'de kullanıma sunuldu

Bunun nasıl ve hangi aralıklarla gerçekleştiği ise şimdilik tam olarak bilinmiyor. İşin iyi tarafı, fiyat takibinin işinizi kesintiye uğratacak herhangi açık bir sekme veya pencere olmadan yapılıyor olması.

Chrome'a eklenen fiyat izleme aracı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak şimdilik yalnızca ABD'de çalışıyor. Google, diğer ülkelerde başlatılıp başlatılmayacağını ve ne zaman başlatılacağını ise henüz açıklamış değil. Ancak Google'ın oldukça işlevsel görünen bu özelliği tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

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Chrome tarayıcısına fiyat takibi özelliği geldi