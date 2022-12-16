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    Anlık Bildirim

    Chrome tarayıcısına fiyat takibi özelliği geldi

    Google popüler internet tarayıcısı Chrome'a aylarca süren testlerin ardından fiyat takip etme işlevi ekledi. İşte yeni özelliğin detayları.                      
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    Chrome tarayıcısına fiyat takibi özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcısını yepyeni bir araç olan web sitesi fiyat takibi özelliği ile güncelledi. Bu işlev web sürümünde ve Android mobil cihazlarda çalışmakta.

    Yeni özellik, indirim yakalama umuduyla her gün ürünün web sayfasını ziyaret etmek zorunda kalmadan, belirli bir ürünün fiyatını takip etmenize olanak tanıyacak. Kullanıcılar artık herhangi bir çevrimiçi mağazayı ziyaret ederken adres çubuğunda 'Fiyatı Takip Et' düğmesi görecekler. Bu düğme etkinleştirildiğinde, sayfa tarayıcıya kaydedilecek ve sunulan ürün veya hizmetin fiyatındaki değişiklikler otomatik olarak izlemenye başlayacak.

    İlk olarak ABD'de kullanıma sunuldu

    Bunun nasıl ve hangi aralıklarla gerçekleştiği ise şimdilik tam olarak bilinmiyor. İşin iyi tarafı, fiyat takibinin işinizi kesintiye uğratacak herhangi açık bir sekme veya pencere olmadan yapılıyor olması.

    Chrome'a eklenen fiyat izleme aracı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak şimdilik yalnızca ABD'de çalışıyor. Google, diğer ülkelerde başlatılıp başlatılmayacağını ve ne zaman başlatılacağını ise henüz açıklamış değil. Ancak Google'ın oldukça işlevsel görünen bu özelliği tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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