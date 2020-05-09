Google'dan "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç teslimat hatası

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Daha önce çeşitli teslimat hatalarıyla gündeme gelen Google, bu kez de "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç bir teslimat hatasına imza attı.

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timias55 adındaki bir Reddit kullanıcısı; Google Store'dan bir adet Google Pixel 4 siparişi vermiş olmasına rağmen, Google tarafından kendisine yanlışlıkla piyasa değeri 4990$ olan 10 tane Google Pixel 4 gönderildiğini belirtiyor.

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Google, fazla gönderilen cihazları geri isterken de hata yaptı

Google tarafından gönderilen koliyi açınca kendisine piyango vurmuş gibi hisseden kullanıcı, Google müşteri hizmetlerini arayarak durumdan şirketi haberdar etti.

Bunun üzerine fazla gönderilen cihazlar için geri toplama emri veren Google, bu kez de bir cihazı unutarak 8 adet Pixel 4 için takip fişi oluşturdu. Şirket daha sonra dokuzuncu cihaz için de ikinci bir takip fişi oluşturdu.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/gff297/google_store_accidentally_sent_me_a_case_of_pixel/

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