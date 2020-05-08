Meizu 17 ve Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı Meizu 16th modeliyle ses getiren Çinli telefon üreticisi Meizu, yeni amiral gemisi telefonları Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'yu duyurdu. Bakalım Meizu 17 serisi fiyatı ve özellikleri ile neler sunuyor?

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Meizu 17 özellikleri

Minimalist bir tasarımla gelen telefon, 390ppi yoğunlukta 2340 x 1080p çözünürlük sunan, 6.6 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Ön taraftan bakıldığında telefonun %92.2'sini oluşturan bu ekran, 19,5: 9 en/boy oranına sahip.

Oldukça agresif sayılabilecek bu ekran/kasa oranının -%92.2- yakalanmasında; 3,3 mm kalınlığındaki çene çerçevesi ve 2,2 mm kalınlığındaki yan ve üst çerçevelerle birlite, öz çekim kamerası için ekranın sağ üst tarafında yer alan 2,99 mm çapındaki delik rol oynuyor. Meizu, insanların okuma alışkanlıklarının soldan sağa olduğu için ekranın sağ üst köşesindeki deliğin, ekran deneyimini olumsuz yönde etkilemeyeceğini savunuyor. Bu delik aynı zamanda şarj göstergesi olarak da kullanılıyor.

Samsung imzası taşıyan ekranın altına 0,15 saniyede doğrulama yapabilen bir parmak izi sensörü yerleştiren Meizu, 90 Hz tazeleme hızı desteğini de unutmamış. Dokunmatik örnekleme hızı da 180 Hz olan ekran, DCI-P3 renk gamutunun tamamını desteklerken, 2000000: 1 kontrast oranıyla da oldukça yüksek dinamik aralık sunuyor. Son olarak ekranın güneş ışığı altında maksimum 1100 nit parlaklık seviyesine ulaşabildiğini de belirtelim.

Siyah, yeşil ve beyaz renk opsiyonlarıyla karşımıza çıkan Meizu 17; 199 gram ağırlığında ve 8,5 mm kalınlığında. Ağırlığın üstte ve altta 50:50 oranında dengeli bir şekilde tayin edildiği telefonda, surround ses efekti verebilen çift stereo hoparlör yer alıyor.

Meizu 17'nin arka kapağı cam metaryalden üretilirken, Meizu 17 Pro modelinde ise seramik malzemeden yapılmış bir arka kapak kullanlılıyor. Bu sebeple Meizu 17 Pro, 219 gram ağırlığında.

Meizu 17 özellikleri - Performans

Meizu 17'nin kalbinde Qualcomm'un en yeni nesil işlemci platformu Snapdragon 865 bulunuyor. Bu yongaya LPDDR4x standartlı 8 GB sistem belleği eşlik ederken, depolama tarafında ise UFS 3.1 standartıyla güçlendirilen 128 ve 256 GB'lık dahili depolama birimi seçenekleri sunuluyor.

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Meizu 17 Pro'da ise RAM standartı LPDDR5'e yükseltilirken, kullanıya 12 GB RAM opsiyonu da sunuluyor. Bu noktada Meizu 17 Pro'nun RAM ve depolama konfigürasyonları şu şekilde: 8GB RAM + 128GB hafıza / 12GB RAM + 256GB hafıza (LPDDR5 + UFS3.1).

Meizu, tüm bu donanım paketiyle birlikte Meizu 17 Pro'unun AnTuTu puanının 600.000'lere kadar çıktığını ifade ediyor.

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Meizu 17 özellikleri - Bağlantı

Snapdragon X55 modem ile birlikte 5G ağlantısını destekleyen telefonlar, yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirilmiş mSmart 5G özelliğiyle birlikte, daha hızlı ve kararlı bir 5G bağlantısı sunuyor. Ayrıca kullanıcının ihtiyacına göre 4G ve 5G ağlarına geçiş yapmayı sağlayan bu sistemle birlikte, pil tüketimi de azaltılıyor. Zira 5G bağlantısının, pil tüketimini artırdığı biliniyor.

Meizu tarafından geliştirilen mSmart 5G modunun aktif edilmesiyle birlikte, kullanım senaryosuna göre 4G ve 5G ağları arasında geçiş yapılarak, batarya ömrü 4 saat 25 dakikaya kadar uzatılabiliyor.

Wi-Fi 6 desteğinin de unutulmadığı telefon, daha kararlı bir internet bağlantısı için aynı anda 2.4GHz ve 5GHz bandındaki Wi-Fi ağlarıyla birlikte, 5G hücresel ağına da bağlanabiliyor. Meizu 17'nin aynı anda üç ağa bağlanabilmesi, bilhassa oyun gibi düşük gecikme gerektiren senaryolarda önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Bağlantı noktasında NFC desteği de bulunan telefonlar, Bluetooth bağlantısı olarak ise Bluetooth 5.1 teknolojisinden istifade ediyor.

Meizu 17 özellikleri - Batarya

Tüm bu donanımlar, 4500 mAh kapasiteli bataryadan güç alarak besleniyor. 30W Super mCharge hızlı şarj teknolojisiyle donatılan batarya, yarım saat içerisinde %56 doluluk oranına ulaşıyor.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, şarj noktasında birbirlerinden ayrılıyorlar. Meizu 17'de kablosuz şarj desteği yer almazken, Pro modelinde ise 30 dakikada% 47'ye kadar şarj edebilen Super Wireless mCharge 27W kablosuz şarj çözümü bulunuyor. Ayrıca Meizu 17 Pro'da ters kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

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Meizu 17 özellikleri - Kamera

Şimdiye kadar çoğu akıllı telefonda dikey olarak alt alta konumlandırılan kamera lensleri, Meizu 17'de ise yatay olarak karşımıza çıkıyor. Dörtlü kamera kurulumunun teknik özellikleri ise şu şekilde:

64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, f/1.8 diyafram açıklığı, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma, 6'lı lens)

12 MP çözünürlüklü Sony IMX362 derinlik kamera sensörü (f/1.9 diyafram açıklığı, 1.4µm piksel boyutu, 6'lı lens, 118 derece çekim açısı)

8 MP çözünürlüklü Samsung 4H7 ultra geniş açılı kamera sensörü (f/2.2 diyafram açıklığı, 16 mm odak uzaklığı, 1.12µm piksel boyutu, 5'li lens)

5 MP çözünürlüklü Samsung 5E9 makro kamera sensörü (f/1.9 diyafram açıklığı, 1.12µm piksel boyutu, 4'lü lens, 2.5 cm'ye kadar makro çekim imkanı)

Teknik özellikleri yukarıdaki gibi olan kamera sistemine, gece çekimlerinde yardımcı olabilmek adına yuvarlak bir halka içerisine yerleştirilmiş altılı LED flaş eşlik ediyor. Kamera yazılımı yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Meizu 17'nin kamerası akıllı HDR modu, sahne tanıma, süper gece modu ve portre modu gibi özelliklere de sahip. Telefonun 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekim kabiliyetine sahip olduğunu da ekleyelim.

Meizu 17'nin ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü yer alıyor. f/2.2 diyafram açıklığındaki beşli lensle donatılan kamera; AI güzellik modu, portre modu ve HDR gibi modlarla da yazılımsal olarak güçlendirilmiş. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma için de kullanılıyor.

Meizu 17 Pro kamera özellikleri

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, kamera özellikleriyle de birbirinden ayrışıyor. 64 MP çözünürlüğündeki ana kamera yerini korurken, diğer sensörlerdeki farklılıklar göze çarpıyor. Öyle ki Meizu 17 Pro'da 8 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma vaat eden 8MP telefoto kamera, 129 derece geniş açı imkanı sunan 32MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve son olarak da Samsung imzası taşıyan S5K3 3D ToF kamera sensörüne yer veriliyor.

Meizu 17 Pro'nun ultra geniş açı kamerası da ana kamera gibi piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 4 pikseli, 1 pikselde birleştirerek ışık hassasiyeti artırılmış süper pikseller oluşturabiliyor. Böylelikle Meizu 17 Pro'daki ultra geniş açı kamera, Meizu 17'ye kıyasla daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmenin yanı sıra düşük ışık altında daha iyi performans sergiliyor.

Sensör noktasında yapılan bu değişiklerle birlikte, Meizu 17 Pro'nun daha iyi bir yakınlaştırma deneyimi sunduğunu ve 3D ToF kamera sensörüyle birlikte alan derinliği uygulamada ve artırılmış gerçeklik noktasında daha kabiliyetli olduğunu belirtelim. Ön kamerada ise iki telefon arasında herhangi bir farklılık bulunmuyor.

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Meizu 17 ve Meizu 17 Pro arasındaki farklar neler?

Tasarım: Meizu 17'de cam arka kapak kullanılırken, Meizu 17 Pro'da ise seramik arka kapak kullanılıyor. Buna bağlı olarak Meizu 17 Pro, düz modelden 20 gram daha ağır. Bellek: Meizu 17'de LPDDR4x RAM standardı kullanılırken, Meizu 17 Pro'da ise LPDDR5 RAM standardı kullanılıyor. Kablosuz şarj desteği: Meizu 17'de kablosuz şarj desteği yer almazken, Meizu 17 Pro; kablosuz ve ters kablosuz şarj desteğini de bünyesinde barındırıyor. Arka kamera kurulumu: Meizu 17 Pro'da kullanılan arka kamera sensörleri, yukarıda da açıklandığı üzere Meizu 17'den ayrışıyor. Fiyat: Meizu 17 Pro'nun fiyatlandırması, Meizu 17'ye nazaran daha yüksek.

Fiyat

Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine Flyme 8.1 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, 11 Mayıs tarihi itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Telefonların RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:

Meizu 17 fiyatı

8 GB LPDDR4x RAM + 128GB hafıza - 3699 yuan (523 $)

8 GB RAM LPDDR4x + 256 GB hafıza - 3999 yuan (565 $)

Meizu 17 Pro fiyatı

8 GB LPDDR5 RAM + 128GB hafıza - 4299 yuan (607 $)

12 GB LPDDR5 RAM + 256 GB hafıza - 4699 yuan (664 $)

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