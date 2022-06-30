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    Anlık Bildirim

    Google Domains'in Türkiye fiyatına yüzde 160 zam geldi

    Google Domains'e 29 Temmuz'dan itibaren zam geleceği duyuruldu ve yeni fiyatlar açıklandı. Google Domains'e yüzde 160 oranında zam geldi.                          
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    Google Domains zamlandı: Google Domains ücreti ne kadar?
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    Google Domains servisiyle müşterilere alan adı (domain) hizmeti sunan Google, Türkiye’deki domain ücretlerine zam yapacağını duyurdu. Müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre yeni zamlı tarife 29 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

    Google Domains ücreti 195 TL'ye yükseldi

    29 Temmuz’dan itibaren yıllık domain ücreti 75 TL’den 195 TL’ye yükselecek. Dilerseniz zamdan etkilenmemek için 29 Temmuz'a kadar 75 TL karşılığında alan adınızı uzatabilir veya yeni alan adı satın alabilirsiniz.

    Google’ın Türkiye'deki domain ücretleri, yurt dışına göre epey uygundu. Com, org, net gibi alan adları için çoğu ülkede 12 dolara denk ücret alınırken Türkiye’deki 75 TL'lik ücretin dolar karşılığı 5 doların altına kadar indi. 29 Temmuz’da yapılacak zamla birlikte Türkiye’deki ücret 12 dolara yaklaşmış olacak.

    Domain hizmeti sunan diğer firmalar ilk sene için uygun fiyat sunarken sonraki senelerde yenileme ücreti olarak 150 TL’nin üzerinde ücret talep ediyor. Google ilk yıl olduğu gibi sonraki senelerde de 75 TL talep ediyordu. Uygun yenileme ücretinden dolayı pek çok kullanıcı Google Domains’i tercih ediyordu. Son zam kararıyla birlikte fiyat avantajını kaybetmiş oldu.

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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