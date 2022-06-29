Gmail’in yeni arayüzü yakında herkese açılacak

Google, Şubat ayında daha derin Meet, Spaces ve Chat entegrasyonu sağlayan yeni Gmail görünümünü duyurmuştu. Yeni arayüzü denemek için kaydolmanız gerekiyordu; yani yeni Gmail web arayüzünü görmek için seçeneği elle etkinleştirmeniz gerekiyordu.

Bazı kullanıcılara eski arayüze geçme seçeneği sunulmuştu. Bu durum artık değişiyor. Yeni kullanıcı arayüzü otomatik olarak etkinleştirilecek. Chat ve Meet’i kullanmaya zorlayan düzen de değişiyor.

Yeni Google görünümü nasıl olacak?

Yeni tasarımla Google, Gmail’i tek bir yerden erişilebilen verimlilik web uygulamasına dönüştürmek istiyor. Entegre görünüm, sürmekte olan konuşmalarınıza devam etmek veya bir görüntülü görüşmeye katılmak için sekmeler arasında geçiş yapma gereksinimi ortadan kaldırıyor. Yalnızca e-postalarınızı okumakla ilgileniyorsanız hızlı ayarlardan Chat ve Meet uygulamalarını devre dışı bırakma ve sadece Gmail’i kullanma seçeneğiniz olacak.

Google Hangouts ne zaman kapanıyor? 1 gün önce eklendi

Chat, Meet, Spaces’in ayrı tutulması dışında en belirgin değişiklikler yeni mavi arka plan, yeni mail oluşturma butonu ile kullanıcı arayüzüne daha sade görünüm kazandıran Material You katmanı.

Tam Boyutta Gör

Yalnızca Gmail’i kullanıyorsanız, yeni düzenin bir parçası olarak Chat ve Meet karşınıza çıkmayacak. Google, duyurusunda güncellenmiş görünümle yalnızca Gmail’i özel bir görünümle karşılacağınızı belirtiyor; Chat, Meet, Spaces entegrasyonu otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

Şu anda hiçbir ayar yapmadan yeni Gmail arayüzü karşınıza çıktıysa sağ üstten Ayarlar’a tıklayarak orijinal Gmail görünümüne geri dön kısayolunu arayıp eskiye dönebilirsiniz. Ancak bu seçenek uzun süre geçerli olmayacak. Google nihayetinde herkesi yeni tasarımla buluşturacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Yeni Gmail görünümü yakında tüm kullanıcılara açılacak