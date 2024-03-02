Threads API'si, üçüncü taraf geliştiricilerin kullanımına sunulacak

Tam Boyutta Gör Meta, şimdilerde Threads API'sini çevrimiçi hale getirmeye hazırlanıyor. Meta mühendisi Jesse Chen, Threads'te yaptığı paylaşımda, şirketin yeni geliştirici araçlarını test etmeye başladığını açıkladı.

Threads API'sinin Haziran ayına kadar yaygın olarak kullanıma sunulması planlanıyor

Mühendis Jesse Chen'in yaptığı Threads paylaşımına göre şirket, son birkaç aydır API'yi geliştirmek için çalışmaktaydı ve sonunda API, test aşamasına geçti. API sayesinde uygulama, diğer yazılımlarla iletişim kurup veri alışverişi yapabilecek.

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Haziran ayı sonuna kadar daha geniş bir çapta kullanıma sunulması planlanan API, şu anda kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmasına, içerik yayınlamasına ve bu araçlar aracılığıyla yayınladıkları içeriği almasına olanak sağlamakta. API'nin beta sürümünü test eden ilk şirketler arasında ise sosyal medya yönetim platformları Sprinklr, Hootsuite, Social News Desk ve Sprout Social yer almakta.

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Threads API'i üçüncü taraf geliştiricilerin kullanımına sunulacak