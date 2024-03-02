Threads API'si, üçüncü taraf geliştiricilerin kullanımına sunulacak

Threads API'sinin Haziran ayına kadar yaygın olarak kullanıma sunulması planlanıyor
Mühendis Jesse Chen'in yaptığı Threads paylaşımına göre şirket, son birkaç aydır API'yi geliştirmek için çalışmaktaydı ve sonunda API, test aşamasına geçti. API sayesinde uygulama, diğer yazılımlarla iletişim kurup veri alışverişi yapabilecek.
Haziran ayı sonuna kadar daha geniş bir çapta kullanıma sunulması planlanan API, şu anda kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmasına, içerik yayınlamasına ve bu araçlar aracılığıyla yayınladıkları içeriği almasına olanak sağlamakta. API'nin beta sürümünü test eden ilk şirketler arasında ise sosyal medya yönetim platformları Sprinklr, Hootsuite, Social News Desk ve Sprout Social yer almakta.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/01/threads-says-it-will-make-its-api-broadly-available-by-june/ https://www.threads.net/@0xjessel/post/C3-0CAkJlOg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.