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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!

    Görüşme sırasında artık Google Duo'da ekran paylaşımı yapılabilecek. Bu sayede kullanıcılar ekran paylaşımı yapmak istediklerinde görüşmeyi kapatmak ve uygulamadan çıkmak zorunda kalmayacaklar.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!

    Google, son zamanlarda Google Duo uygulamasına bazı kullanışlı özellikler getiriyor. Şirket şimdi, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı özelliğini uygulamada başlatıyor. Google Duo'da ekran paylaşımı ile görüntülü görüşme sırasında, görüşmeden kopmadan cihazınızın ekranında olan şeyleri karşı taraf ile paylaşabileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor"

    Google Duo'da ekran paylaşma özelliği

    İlk olarak Google Duo'da ekran paylaşma özelliği, Eylül ayında Google tarafından hızlı bir şekilde silinen bir tweette yer alan: "Google Duo'da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Artık fotoğraflara ve videolara birlikte göz atmak için ekran paylaşımını kullanabilir ve video görüşmesi sırasında etkinlikler planlayabilirsiniz. " ifadeleriyle duyurulmuştu.

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    Tweetin silindiği günden sonra Google'dan, konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti ancak şirket yayınladığı 'Android'inizin bu sonbaharda daha yararlı hale gelmesinin 6 yolu' başlıklı bir blog gönderisiyle özelliğin Google Duo'ya geldiğini duyurmuş oldu.

    Ekran paylaşımını açmak için arama sırasında Duo ekranının sağ alt tarafındaki üç nokta olan bölüme dokunmak ve ardından Ekran Paylaşımı'nı seçmek gerekiyor. Açılan bir pencere, arama sırasında özel  bilgileri açığa çıkarmak isteyip istemediğinizi sorarak sizi uyaracak. Başla seçeneğini seçtiğiniz andan itibaren ekranınızdakiler diğer kişiyle paylaşılacak.

    Ekran paylaşımı sırasında görüşme yaptığınız kişi ekranda görünmeyecek bu yüzden uygulama "Devam eden ekran paylaşımı" yazan bir bildirimle ya da durum çubuğundaki bir simgeyle size hatırlatmada bulunacak.

    Özellik şu an için tüm cihazlar için aktif değil ancak yakın gelecekte tüm Google Duo kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecekler.

    Google ayrıca, Telefon uygulamasının artık daha fazla cihaz tarafından destekleneceğini ve işletmelerin sizi neden aradığını belirten bir özelliği daha fazla kullanıcıya sunacağını belirtti.



    https://www.engadget.com/google-duo-rolls-out-screen-sharing-for-video-calls-055411980.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    2 kelime ile anlatılacak şeyi uzattıkça uzattın be nasıl bir haber anlayışınız var.
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