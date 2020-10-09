Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün!

Google, son zamanlarda Google Duo uygulamasına bazı kullanışlı özellikler getiriyor. Şirket şimdi, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı özelliğini uygulamada başlatıyor. Google Duo'da ekran paylaşımı ile görüntülü görüşme sırasında, görüşmeden kopmadan cihazınızın ekranında olan şeyleri karşı taraf ile paylaşabileceksiniz.

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Google Duo'da ekran paylaşma özelliği

İlk olarak Google Duo'da ekran paylaşma özelliği, Eylül ayında Google tarafından hızlı bir şekilde silinen bir tweette yer alan: "Google Duo'da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Artık fotoğraflara ve videolara birlikte göz atmak için ekran paylaşımını kullanabilir ve video görüşmesi sırasında etkinlikler planlayabilirsiniz. " ifadeleriyle duyurulmuştu.

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Tweetin silindiği günden sonra Google'dan, konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti ancak şirket yayınladığı 'Android'inizin bu sonbaharda daha yararlı hale gelmesinin 6 yolu' başlıklı bir blog gönderisiyle özelliğin Google Duo'ya geldiğini duyurmuş oldu.

Ekran paylaşımını açmak için arama sırasında Duo ekranının sağ alt tarafındaki üç nokta olan bölüme dokunmak ve ardından Ekran Paylaşımı'nı seçmek gerekiyor. Açılan bir pencere, arama sırasında özel bilgileri açığa çıkarmak isteyip istemediğinizi sorarak sizi uyaracak. Başla seçeneğini seçtiğiniz andan itibaren ekranınızdakiler diğer kişiyle paylaşılacak.

Ekran paylaşımı sırasında görüşme yaptığınız kişi ekranda görünmeyecek bu yüzden uygulama "Devam eden ekran paylaşımı" yazan bir bildirimle ya da durum çubuğundaki bir simgeyle size hatırlatmada bulunacak.

Özellik şu an için tüm cihazlar için aktif değil ancak yakın gelecekte tüm Google Duo kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecekler.

Google ayrıca, Telefon uygulamasının artık daha fazla cihaz tarafından destekleneceğini ve işletmelerin sizi neden aradığını belirten bir özelliği daha fazla kullanıcıya sunacağını belirtti.

https://www.engadget.com/google-duo-rolls-out-screen-sharing-for-video-calls-055411980.html

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