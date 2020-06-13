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    WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor

    WarnerMedia'nın sahibi olduğu yayın akış hizmetleri HBO Go, HBO Now ve HBO Max arasındaki anlamsal kargaşanın sonlanması için şirket, platformlarda değişiklikler uyguladı
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    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor
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    WarnerMedia, son olarak HBO Max'in de eklenmesiyle beraber HBO adı altında yaşanan kalabalığın ve anlam kargaşasının azalması için değişikliğe gideceklerini açıkladı. Özellikle HBO Go, HBO Now ve HBO Max üçlüsünün işlevleri insanlarda soru işaretleri yaratıyordu.

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    HBO Go kapatılıyor

    WarnerMedia, HBO Go'yu kapatacağını, HBO Now'un ise isim değişikliğine gidip yalnızca HBO olarak yeniden markalandırılacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı"

    Yapılan açıklamada; "Bu değişiklikleri uygulamak, HBO Max'i yalnızca HBO'nun içeriklerine erişmek için değil, aynı zamanda edinilen içerik ve orijinallerden oluşan geniş bir WarnerMedia kütüphanesine erişmek için birincil platform olarak daha da güçlendirmemizi sağlarken, aynı zamanda pazardaki tüketicilere sunduğumuz teklifimizi de basitleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

    HBO Go'ya erişim şu an için devam etmekte ancak aktif olarak 10 yıl boyunca hizmet veren platform için 31 Temmuz son gün.



    https://www.engadget.com/hbo-go-now-going-away-leaving-hbo-max-201659635.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 1 sa.
    Hbo uygulamalarini tek bir platformda toplasin



    Boyle karman corman oluyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 33 dk. Jon_Kar
    Öyle zaten. HBO olan sadece HBO içerikleri, Max olan HBO dahil Warner Media içerikleri.
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