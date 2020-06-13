WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor

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WarnerMedia, son olarak HBO Max'in de eklenmesiyle beraber HBO adı altında yaşanan kalabalığın ve anlam kargaşasının azalması için değişikliğe gideceklerini açıkladı. Özellikle HBO Go, HBO Now ve HBO Max üçlüsünün işlevleri insanlarda soru işaretleri yaratıyordu.

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HBO Go kapatılıyor

WarnerMedia, HBO Go'yu kapatacağını, HBO Now'un ise isim değişikliğine gidip yalnızca HBO olarak yeniden markalandırılacağını duyurdu.

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Yapılan açıklamada; "Bu değişiklikleri uygulamak, HBO Max'i yalnızca HBO'nun içeriklerine erişmek için değil, aynı zamanda edinilen içerik ve orijinallerden oluşan geniş bir WarnerMedia kütüphanesine erişmek için birincil platform olarak daha da güçlendirmemizi sağlarken, aynı zamanda pazardaki tüketicilere sunduğumuz teklifimizi de basitleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

HBO Go'ya erişim şu an için devam etmekte ancak aktif olarak 10 yıl boyunca hizmet veren platform için 31 Temmuz son gün.

https://www.engadget.com/hbo-go-now-going-away-leaving-hbo-max-201659635.html

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