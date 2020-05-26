Google Files Play Store’da 500 milyondan fazla indirildi

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Google’ın telefonda yer açan uygulaması Files, Play Store üzerinde 500 milyon indirme mil taşını geçmeyi başardı. Uygulama birkaç yıldır Play Store’da yer alıyor ve kısa zaman öncesine kadar Go ekine sahip olarak düşük donanımlı cihazları hedef alıyordu.

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Temel fonksiyonlu bir dosya yöneticisi olan Files, buna ek olarak ihtiyaç olmayan dosyaları da temizleyerek cihazlarda yer açıyor. Bir diğer ekstra özellik ise internet kullanmadan cihazlar arasında dosya transferine imkan sağlaması. Bu özellikler çok sayıda uygulama tarafından sunulsa da Google alternatifine sahip olmak bir hayli güzel.

Google Files: Telefonunuzda yer açın Google LLC Araçlar Ücretsiz 10M

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