Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Files Play Store’da 500 milyondan fazla indirildi

    Google Files uygulaması Play Store üzerinde 500 milyondan fazla indirildi. Uygulama temel bir dosya yöneticisinin yanında kullanıcıların sevdiği ekstralara da sahip.
    54 dk.
    435
    57
    2
    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Files Play Store’da 500 milyondan fazla indirildi
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın telefonda yer açan uygulaması Files, Play Store üzerinde 500 milyon indirme mil taşını geçmeyi başardı. Uygulama birkaç yıldır Play Store’da yer alıyor ve kısa zaman öncesine kadar Go ekine sahip olarak düşük donanımlı cihazları hedef alıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir"

    Temel fonksiyonlu bir dosya yöneticisi olan Files, buna ek olarak ihtiyaç olmayan dosyaları da temizleyerek cihazlarda yer açıyor. Bir diğer ekstra özellik ise internet kullanmadan cihazlar arasında dosya transferine imkan sağlaması. Bu özellikler çok sayıda uygulama tarafından sunulsa da Google alternatifine sahip olmak bir hayli güzel.

    Google Files: Telefonunuzda yer açın Google Files: Telefonunuzda yer açın Google Files: Telefonunuzda yer açın Google Files: Telefonunuzda yer açın Google LLC Araçlar Ücretsiz 10M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yaprakdusuyor 22 dk. yeni yorumcu
    Hayla alım gücü muhabbet yapan var yazik valahi size
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    .PanxeR. (tayfun ilme) 41 dk.
    Android cihazların zaten adam akıllı bir dosya yöneticisi ile gelmesi gerekiyor,yok reklamlı yok paralı vs değil fabrika çıkışlı adam gibi sistem ile. Apple her ne kadar kapalı sistem olsa da dosya yönetimi bana daha pratik geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN Google Files Play Store’da 500 milyondan fazla indirildi Sonraki Steam'in 'ağır sansürlü' Çin versiyonu yakında çıkıyor 2 sa. Anemi tespiti için akıllı telefon uygulaması geliştiriliyor 3 sa. Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir 4 sa. Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında indi 4 sa. Hibrit yüzer platform, deniz üzerinde farklı kaynaklardan elektrik üretmeyi mümkün kılacak 5 sa. Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı 5 sa. Yeni geliştirilen tetkik kiti ile üriner trakt taşları 30 dakika içerisinde tespit edilebilecek 6 sa. PS Plus Haziran 2020 oyunlarından ilki, Call of Duty: WWII olacak 6 sa. Galaxy Buds tasarımlı Realme Buds Q kablosuz kulaklık tanıtıldı 6 sa. Renoir APU’ları Biostar’ın sitesinde listelendi: Ryzen 3'te 4/8, Ryzen 5'te 6/12 izlek geliyor 7 sa. Realme TV sonunda tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Call of Duty: Mobile'a Gulag haritası geliyor 8 sa. ABD kıskacındaki Huawei, MediaTek işlemci siparişini yüzde 300 artırdı 8 sa. Texas Instruments hesap makinelerinde program çalıştırmak daha zor hâle getiriyor 9 sa. Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor 10 sa. Realme X50 Pro Play tanıtıldı: Snapdragon 865 işlemci, grafit soğutma teknolojisi 10 sa. App Store güncelleme yoluyla uygulamaları kaldırıp yeniden kurarak hata düzeltmesi yaptı 11 sa. Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı 12 sa. Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi