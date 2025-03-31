Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Gemini 2.5 herkesin erişimine açıldı

    Yapay zekâ yarışında Google’ı öne geçiren Gemini 2.5 dil öğrenme ailesi bu hafta önemli bir gelişme ile karşımızda. Artık standart kullanıcılar da Gemini 2.5 ailesini deneyimleyebilecek. 
    Google Gemini 2.5 Tam Boyutta Gör
    Düşünebilen yapay zekâ sloganıyla geçtiğimiz hafta tanıtılan Google Gemini 2.5 sohbet motoru ilk etapta Gemini Advanced abonelerine sunulmuştu. Google bu hafta daha geniş bir kitleye erişim hakkı verdi. 

    Google Gemini 2.5 müjdesi

    Gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle daha karmaşık problemleri çözmede rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayan Gemini 2.5, benchmark testlerinde de OpenAI ve DeepSeek gibi oyuncuları geride bırakmayı başarıyor. 

    Gemini 2.5 model ailesindeki ilk örnek olan Gemini 2.5 Pro deneysel sürüm bu haftadan itibaren tüm Google Gemini kullanıcılarının erişimine açıldı. Ayrıca Google AI Studio içerisinden de erişilebiliyor. Böylece Google daha etkili bir şekilde yeni dil modelinin gelişimini gözlemleyebilecek. Gemini Advanced abonelerinin ise daha gelişmiş özelliklere erişebilecekleri açıklandı. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muadil parfüm ramazanda alkol içilir mi evde sigorta attı düzelmiyor komik müdür hikayesi otomatik vites kendiliğinden boşa geçiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 12 Pro
    Realme 12 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum