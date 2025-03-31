Google Gemini 2.5 herkesin erişimine açıldı

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Tam Boyutta Gör Düşünebilen yapay zekâ sloganıyla geçtiğimiz hafta tanıtılan Google Gemini 2.5 sohbet motoru ilk etapta Gemini Advanced abonelerine sunulmuştu. Google bu hafta daha geniş bir kitleye erişim hakkı verdi.

Google Gemini 2.5 müjdesi

Gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle daha karmaşık problemleri çözmede rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayan Gemini 2.5, benchmark testlerinde de OpenAI ve DeepSeek gibi oyuncuları geride bırakmayı başarıyor.

Google, düşünebilen yeni yapay zekasını tanıttı: Gemini 2.5 4 gün önce eklendi

Gemini 2.5 model ailesindeki ilk örnek olan Gemini 2.5 Pro deneysel sürüm bu haftadan itibaren tüm Google Gemini kullanıcılarının erişimine açıldı. Ayrıca Google AI Studio içerisinden de erişilebiliyor. Böylece Google daha etkili bir şekilde yeni dil modelinin gelişimini gözlemleyebilecek. Gemini Advanced abonelerinin ise daha gelişmiş özelliklere erişebilecekleri açıklandı.



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