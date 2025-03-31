Google Gemini 2.5 herkesin erişimine açıldı

Google Gemini 2.5 müjdesi
Gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle daha karmaşık problemleri çözmede rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayan Gemini 2.5, benchmark testlerinde de OpenAI ve DeepSeek gibi oyuncuları geride bırakmayı başarıyor.
Gemini 2.5 model ailesindeki ilk örnek olan Gemini 2.5 Pro deneysel sürüm bu haftadan itibaren tüm Google Gemini kullanıcılarının erişimine açıldı. Ayrıca Google AI Studio içerisinden de erişilebiliyor. Böylece Google daha etkili bir şekilde yeni dil modelinin gelişimini gözlemleyebilecek. Gemini Advanced abonelerinin ise daha gelişmiş özelliklere erişebilecekleri açıklandı.
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