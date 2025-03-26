Google, düşünebilen yeni yapay zekası Gemini 2.5 ile yarışta öne geçti

Google’a göre Gemini 2.5’in en büyük farkı, karar alma sürecinde “düşünme” mekanizmasını kullanması. Geleneksel yapay zeka modelleri, verilen girdilere doğrudan yanıt üretirken, Gemini 2.5 görevleri adım adım analiz edip daha bilinçli kararlar verebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle karmaşık matematik problemleri, kodlama görevleri ve çok aşamalı mantık gerektiren durumlarda modelin doğruluk oranını artırıyor. Rakiplerinde de benzer modeller bulunuyor.
Kapsamlı anlama yeteneği
Google’ın yayımladığı bir tanıtım videosunda, Gemini 2.5 Pro’nun yalnızca tek bir komutla bir video oyunu programlayabildiği gösteriliyor. Bu, modelin geliştirilmiş akıl yürütme kapasitesinin pratikte ne kadar ileri gittiğini ortaya koyuyor.
Gemini 2.5 nasıl kullanılır?
Gemini 2.5 model ailesindeki ilk model olan Gemini 2.5 Pro Experimental, geliştiriciler için Google AI Studio platformunda kullanılabiliyor. Ayrıca, Gemini Advanced aboneleri, mobil uygulamadaki model seçme menüsünden Gemini 2.5’e erişebiliyor. Google, Gemini 2.5 Pro için API fiyatlandırmasını yayınlamadı. Şirket, önümüzdeki haftalarda daha fazlasını paylaşacağını söylüyor.