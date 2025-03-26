Google, düşünebilen yeni yapay zekası Gemini 2.5 ile yarışta öne geçti

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka alanındaki rekabeti bir adım ileri taşıyan yeni Gemini 2.5 modelini tanıttı. Şirketin iddiasına göre, bu model geliştirilmiş “akıl yürütme” yetenekleriyle karmaşık problemleri daha iyi anlayıp çözebiliyor ve rakiplerine karşı üstün performans gösteriyor. Gemini 2.5 Pro adlı deneysel sürüm, OpenAI, Anthropic, xAI ve DeepSeek gibi devlerin önüne geçerek yapay zeka kıyaslamalarında zirveye yerleşmiş durumda.

Adım adım düşünen yapay zeka

Google’a göre Gemini 2.5’in en büyük farkı, karar alma sürecinde “düşünme” mekanizmasını kullanması. Geleneksel yapay zeka modelleri, verilen girdilere doğrudan yanıt üretirken, Gemini 2.5 görevleri adım adım analiz edip daha bilinçli kararlar verebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle karmaşık matematik problemleri, kodlama görevleri ve çok aşamalı mantık gerektiren durumlarda modelin doğruluk oranını artırıyor. Rakiplerinde de benzer modeller bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini 2.5 Pro’nun “üstün bir model” olduğunu söylerken modelin LMArena kıyaslamasında rakiplerine 39 ELO puan fark attığını belirterek, özellikle çok modlu akıl yürütme, kodlama ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında dikkate değer iyileştirmeler sağladığını ifade etti.

Kapsamlı anlama yeteneği

Tam Boyutta Gör Gemini 2.5, sadece metin verilerini değil, aynı zamanda ses, görüntü, video ve kod gibi farklı veri türlerini de analiz edebilen yerel çok modluluk (native multimodality) özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede model, farklı formatlardaki bilgileri entegre ederek daha kapsamlı ve tutarlı yanıtlar sunabiliyor. Ayrıca, Google yakında 2 milyon tokenlik bir bağlam penceresi sunmayı planlıyor. Bu özellik, modelin daha büyük ve karmaşık veri setlerini işleyebilmesine olanak tanıyacak.

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Google’ın yayımladığı bir tanıtım videosunda, Gemini 2.5 Pro’nun yalnızca tek bir komutla bir video oyunu programlayabildiği gösteriliyor. Bu, modelin geliştirilmiş akıl yürütme kapasitesinin pratikte ne kadar ileri gittiğini ortaya koyuyor.

Gemini 2.5 nasıl kullanılır?

Gemini 2.5 model ailesindeki ilk model olan Gemini 2.5 Pro Experimental, geliştiriciler için Google AI Studio platformunda kullanılabiliyor. Ayrıca, Gemini Advanced aboneleri, mobil uygulamadaki model seçme menüsünden Gemini 2.5’e erişebiliyor. Google, Gemini 2.5 Pro için API fiyatlandırmasını yayınlamadı. Şirket, önümüzdeki haftalarda daha fazlasını paylaşacağını söylüyor.

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Google, düşünebilen yeni yapay zekasını tanıttı: Gemini 2.5