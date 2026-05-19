    Karşınızda Google Gemini 3.5 Flash: Kodlama ve AI ajanlarında dev sıçrama

    Google, I/O 2026’da tanıttığı Gemini 3.5 Flash modeliyle yapay zeka yarışında gaza bastı. Yeni model, kodlama ve ajan görevlerinde Gemini 3.1 Pro’yu geride bırakarak dikkatleri üstüne çekiyor.

    Google, I/O 2026 etkinliğinde yeni nesil yapay zeka modeli ailesi Gemini 3.5’i resmi olarak duyurdu. Serinin ilk modeli olan Gemini 3.5 Flash, özellikle kodlama, çok adımlı görevler ve yapay zeka ajanları alanında önemli performans artışlarıyla geliyor. Şirket, yeni modelin hem hız hem de işlem kapasitesi açısından mevcut “amiral gemisi modellerle” rekabet edebildiğini söylüyor.

    Google’ın açıklamasına göre Gemini 3.5 Flash, artık Gemini uygulamasında ve Google Arama’daki AI Mode deneyiminde varsayılan model olarak kullanılacak. Böylece milyarlarca kullanıcı doğrudan yeni modele erişebilecek.

    Gemini 3.1 Pro’yu geride bıraktı

    Google, yeni modelin özellikle gerçek dünya senaryolarında çalışan yapay zeka ajanları için geliştirildiğini belirtiyor. Şirkete göre Gemini 3.5 Flash, mevcut Gemini 3.1 Pro modelinden daha yüksek performans sunuyor. Özellikle yazılım geliştirme ve çok aşamalı görev yürütme testlerinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

    Üstteki görselde yer alan performans karşılaştırmalarına ek oalrak Google ayrıca modelin çıktı üretim hızında da ciddi bir sıçrama yaptığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre Gemini 3.5 Flash, saniye başına üretilen token miktarında diğer gelişmiş yapay zeka modellerinden 4 kat daha hızlı çalışabiliyor.

    Görevleri daha hızlı tamamlıyor

    Google’ın öne çıkardığı en önemli noktalardan biri Gemini 3.5 Flash’ın uzun süreli ve karmaşık görevlerde gösterdiği performans oldu. Şirket, daha önce geliştiricilerin günlerce, denetçilerin ise haftalarca uğraştığı süreçlerin artık çok daha kısa sürede tamamlanabildiğini ifade ediyor.

    Yeni model uygulama geliştirme, mevcut kod tabanlarının bakımı, finansal belge hazırlığı ve büyük veri analizleri gibi alanlarda çok aşamalı görevleri yönetebiliyor.

    Google, özellikle güncellenen Antigravity altyapısıyla birlikte modelin paralel çalışan alt ajanlar kullanarak büyük ölçekli işlemleri gerçekleştirebildiğini belirtiyor.

    Gemini Spark’a güç veriyor

    Google, etkinlikte yalnızca yeni modeli değil, aynı zamanda yeni kişisel yapay zeka ajanı sistemi Gemini Spark’ı da duyurdu. Gemini Spark’a birazdan ayrı bir haberde değineceğiz ancak bu sistemin tamamen Gemini 3.5 Flash üzerine inşa edildiğini belirtelim.

    Kısaca özetlemek gerekirse Gemini Spark, kullanıcı adına işlem yapabilen ve sürekli çalışan bir yapay zeka ajanı olarak görev yapacak. Kullanıcının dijital yaşamını yönetmeye yardımcı olacak sistem, görev takibi, bilgi toplama ve çeşitli işlemleri otomatik yürütme gibi işlevler sunacak.

    Şimdiden kullanıma açıldı

    Google, Gemini 3.5 ailesinin geliştirilmesinde yeni güvenlik sistemlerinin kullanıldığını da vurguluyor. Özellikle siber güvenlik ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer içerikler konusunda korumaların güçlendirildiği ifade edildi.

    Erişilebilirlik tarafına geldiğimizde ise Google’ın açıklamasına göre Gemini 3.5 Flash şu anda:

    • Google Antigravity
    • Gemini API
    • Google AI Studio
    • Android Studio
    • Gemini Enterprise Agent Platform
    • ve Gemini Enterprise üzerinden erişilebilir durumda.

    Ayrıca model, Gemini uygulaması ve Google Search içindeki AI Mode üzerinden tüm kullanıcılara sunulmuş durumda. Şirket henüz ücretli kullanım planlarının fiyatlandırmasını açıklamadı.

    Öte yandan Google, daha güçlü sürüm olan Gemini 3.5 Pro modelinin şirket içinde aktif olarak kullanıldığını ve gelecek ay yayınlanmasının planlandığını duyurdu.

