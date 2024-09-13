Tam Boyutta Gör Google'ın hızla yükselen yapay zeka destekli uygulaması Gemini, Android kullanıcıları için Canlı Ses Modunu ücretsiz olarak kullanıma sunmaya başladı. Gemini Live, yalnızca Gemini Advanced kullanıcılarına açıktı ve erişim için aylık 20 dolar ücretlendirmeyle üyelik gerekiyordu. Gemini Live, kullanıcıların Gemini ile gerçek zamanlı, etkileşimli sesli görüşmeler yapmasını sağlayacak. Bu, yapay zeka ile etkileşim şeklinde büyük bir adım.

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Yapay zekayla doğal sohbet: Gemini Live

Gemini Live Voice Mode, bir sesli asistandan çok daha fazlası. Kullanıcıların genellikle komutlar verdiği veya basit sorular sorduğu temel ses özelliklerinin aksine Gemini, dinamik ve anlamlı konuşmalara olanak tanıyor. Karmaşık bir konuyu açıklamak, yeni bir konuya derinlemesine inmek veya yapay zekadan fikir almak olsun, kullanıcılar bir sohbet gerçekleştirebiliyor. Kısaca yapay zeka, belli bir soruya yanıt vermek yerine iki yönlü sohbete katılıyor.

Bu yeni ses özelliği Android Gemini uygulamasına entegre edildi. Bu nedenle uygulamayı güncellemeniz yeterli. Canlı Ses Modunu açıp doğrudan Gemini ile konuşmaya başlayabilirsiniz. Gemini Live henüz Gemini uzantılarını desteklemiyor. Dolayısıyla Gmail, YouTube Müzik ve diğer uygulamalara erişimi yok ancak bu özelliğin de yakında geleceği söyleniyor. Son olarak, Gemini canlı ses modu şu anda yalnızca İngilizce dilde kullanılabiliyor.

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Google, Gemini Live'ı ücretsiz olarak kullanıma sundu