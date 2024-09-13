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    Anlık Bildirim

    Google, Gemini Live'ı ücretsiz olarak kullanıma sundu

    Google, OpenAI'ın ChatGPT için gelişmiş ses moduna yanıtı Gemini Live ile vermişti. Mayıs ayında tanıtılan yapay zeka konuşma asistanı, tüm Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu.
    google gemini live android ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Google'ın hızla yükselen yapay zeka destekli uygulaması Gemini, Android kullanıcıları için Canlı Ses Modunu ücretsiz olarak kullanıma sunmaya başladı. Gemini Live, yalnızca Gemini Advanced kullanıcılarına açıktı ve erişim için aylık 20 dolar ücretlendirmeyle üyelik gerekiyordu. Gemini Live, kullanıcıların Gemini ile gerçek zamanlı, etkileşimli sesli görüşmeler yapmasını sağlayacak. Bu, yapay zeka ile etkileşim şeklinde büyük bir adım.

    Yapay zekayla doğal sohbet: Gemini Live

    Gemini Live Voice Mode, bir sesli asistandan çok daha fazlası. Kullanıcıların genellikle komutlar verdiği veya basit sorular sorduğu temel ses özelliklerinin aksine Gemini, dinamik ve anlamlı konuşmalara olanak tanıyor. Karmaşık bir konuyu açıklamak, yeni bir konuya derinlemesine inmek veya yapay zekadan fikir almak olsun, kullanıcılar bir sohbet gerçekleştirebiliyor. Kısaca yapay zeka, belli bir soruya yanıt vermek yerine iki yönlü sohbete katılıyor.

    Bu yeni ses özelliği Android Gemini uygulamasına entegre edildi. Bu nedenle uygulamayı güncellemeniz yeterli. Canlı Ses Modunu açıp doğrudan Gemini ile konuşmaya başlayabilirsiniz. Gemini Live henüz Gemini uzantılarını desteklemiyor. Dolayısıyla Gmail, YouTube Müzik ve diğer uygulamalara erişimi yok ancak bu özelliğin de yakında geleceği söyleniyor. Son olarak, Gemini canlı ses modu şu anda yalnızca İngilizce dilde kullanılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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