Google, Gemini Live'ı ücretsiz olarak kullanıma sundu

Yapay zekayla doğal sohbet: Gemini Live
Gemini Live Voice Mode, bir sesli asistandan çok daha fazlası. Kullanıcıların genellikle komutlar verdiği veya basit sorular sorduğu temel ses özelliklerinin aksine Gemini, dinamik ve anlamlı konuşmalara olanak tanıyor. Karmaşık bir konuyu açıklamak, yeni bir konuya derinlemesine inmek veya yapay zekadan fikir almak olsun, kullanıcılar bir sohbet gerçekleştirebiliyor. Kısaca yapay zeka, belli bir soruya yanıt vermek yerine iki yönlü sohbete katılıyor.
Bu yeni ses özelliği Android Gemini uygulamasına entegre edildi. Bu nedenle uygulamayı güncellemeniz yeterli. Canlı Ses Modunu açıp doğrudan Gemini ile konuşmaya başlayabilirsiniz. Gemini Live henüz Gemini uzantılarını desteklemiyor. Dolayısıyla Gmail, YouTube Müzik ve diğer uygulamalara erişimi yok ancak bu özelliğin de yakında geleceği söyleniyor. Son olarak, Gemini canlı ses modu şu anda yalnızca İngilizce dilde kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.