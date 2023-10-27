Google Haritalar'a yapay zeka destekli yenilikler geliyor

- Google Search'e benzeyecek
- Yapay zekayla milyarlarca fotoğraf işleniyor
- Google Lens Haritalar'a geliyor
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Google Search'e benzeyecek
Ancak Google’ın asıl büyük değişikliği Haritalar’daki arama konusunda yaptığı değişiklikler. Uygulamada yapılan aramaların Google Search’de yapılan aramalar gibi sonuçlar vermesi sağlanmış. Belirsiz arama sonuçlarında dahi daha doğru ve insanların işine yarayabilecek, onlara yeni yerler ve deneyimler yaşatacak sonuçların getirilmesi sağlanmış.
Yapay zekayla milyarlarca fotoğraf işleniyor
Haritalar ekibi lideri Miriam Daniel ise arama sonuçlarını geliştirmek için kullanıcıların yüklediği milyarlarca fotoğrafı yapay zekayla analiz ederek algoritmalarını geliştirdiklerini ifade ediyor. 360 derecelik fotoğraflar oluşturmak için havadan fotoğraflar, sokak görüntüleri ve iç mekan çekimleri gibi milyarlarca fotoğrafı “Nöral Işıma Alanları” denilen yapay zekanın bir çeşidiyle işlediklerini söylüyor. Trafik konusunda da geçmiş verilerin Google’ın algoritmalarıyla işlenmesiyle sürücülere bir yere gitmeleri için en iyi güzergahı ve zamanı sunduklarını ifade ediyor.
Haritalar ayrıca şarj istasyonlarının çalışıp çalışmadığı, aracınızla uyumlu olup olmadığı, hangi şarj hızına sahip olduğu gibi bilgileri sunuyor. Aynı zamanda Google bu bilgilere sahip API’leri de geliştiricilere sunacak. Otomobil üreticileri bu API’leri kullanarak sürücülere gerçek zamanlı konum bilgilerini, priz tipini ve şarj hızlarını doğrudan bilgi-eğlence ekranlarında gösterme imkanı sunacak.
Google Lens Haritalar'a geliyor
Google, bu yılın başında duyurulan Üç Boyutlu Görünüm özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu özellik, kullanıcılara gittikleri güzergahta yollarını daha kolay bulabilmeleri için bir yerin üç boyutlu görünümünü sunarken, aynı zamanda iş yerleri, hava durumu ve trafik gibi diğer küçük bilgileri de sunuyor. Yeni özellik Amsterdam, Barselona, Dublin, Floransa, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo ve Venedik dahil olmak üzere 15 şehirdeki Android ve iOS kullanıcıları için sunuluyor.
Google, artırılmış gerçeklik özelliği olan "Canlı Görünüm ile Arama"yı, "Haritalar'da Lens" olarak yeniden adlandırıyor. Bu özellikle arama çubuğundaki Lens'e dokunup kamerayla etrafa bakarak en yakın tren istasyonları, kafeler, ATM'ler gibi şeyler hakkında bilgi edinilebiliyor. Haritalar'daki Lens şu anda aralarında Austin, Las Vegas, Roma, São Paulo ve Taipei'nin de bulunduğu 50 şehirde daha yayına girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.