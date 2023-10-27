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    Google Haritalar'a yapay zeka destekli yenilikler geliyor

    Google Haritalar yeni yapay zeka destekli özellikler ile güçleniyor. Daha kolay navigasyon, daha doğru arama sonuçları gibi geliştirmelerle kullanıcı deneyimi artırılıyor.
    Google Haritalar'a yapay zeka destekli yenilikler geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Haritalar uygulamasını yeni yapay zeka destekli özellikler ile güçlendiriyor. Daha kolay navigasyon, daha doğru arama sonuçları gibi geliştirmelerle kullanıcı deneyimini artıracak özellikleri devreye sokuyor. Üç Boyutlu Görünüm gibi bazı özellikler ise önceden tanıtılmıştı. Ancak kısıtlı şehirlerde kullanılabiliyordu. Şimdi ise bu özelliği destekleyen şehir sayısı arttırılıyor. Diğeri ise şarj istasyonu bilgilerinin geliştirilmesine yönelik yenilikler.

    Google Search'e benzeyecek

    Ancak Google’ın asıl büyük değişikliği Haritalar’daki arama konusunda yaptığı değişiklikler. Uygulamada yapılan aramaların Google Search’de yapılan aramalar gibi sonuçlar vermesi sağlanmış. Belirsiz arama sonuçlarında dahi daha doğru ve insanların işine yarayabilecek, onlara yeni yerler ve deneyimler yaşatacak sonuçların getirilmesi sağlanmış.

    Haritalar bölümünün başkanı Chris Philips, Google Haritalar’ın gelecekte daha görsel ve üç boyutlu olacağını söylüyor. Aynı zamanda toplu taşıma ve bisikletle seyahat gibi daha çevreci çözümlere insanların yönlendireceğini dile getiriyor.

    Yapay zekayla milyarlarca fotoğraf işleniyor

    Haritalar ekibi lideri Miriam Daniel ise arama sonuçlarını geliştirmek için kullanıcıların yüklediği milyarlarca fotoğrafı yapay zekayla analiz ederek algoritmalarını geliştirdiklerini ifade ediyor. 360 derecelik fotoğraflar oluşturmak için havadan fotoğraflar, sokak görüntüleri ve iç mekan çekimleri gibi milyarlarca fotoğrafı “Nöral Işıma Alanları” denilen yapay zekanın bir çeşidiyle işlediklerini söylüyor. Trafik konusunda da geçmiş verilerin Google’ın algoritmalarıyla işlenmesiyle sürücülere bir yere gitmeleri için en iyi güzergahı ve zamanı sunduklarını ifade ediyor.

    Haritalar ayrıca şarj istasyonlarının çalışıp çalışmadığı, aracınızla uyumlu olup olmadığı, hangi şarj hızına sahip olduğu gibi bilgileri sunuyor. Aynı zamanda Google bu bilgilere sahip API’leri de geliştiricilere sunacak. Otomobil üreticileri bu API’leri kullanarak sürücülere gerçek zamanlı konum bilgilerini, priz tipini ve şarj hızlarını doğrudan bilgi-eğlence ekranlarında gösterme imkanı sunacak.

    Google Haritalar'a yapay zeka destekli yenilikler geliyor Tam Boyutta Gör

    Google Lens Haritalar'a geliyor

    Google, bu yılın başında duyurulan Üç Boyutlu Görünüm özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu özellik, kullanıcılara gittikleri güzergahta yollarını daha kolay bulabilmeleri için bir yerin üç boyutlu görünümünü sunarken, aynı zamanda iş yerleri, hava durumu ve trafik gibi diğer küçük bilgileri de sunuyor. Yeni özellik Amsterdam, Barselona, ​​Dublin, Floransa, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo ve Venedik dahil olmak üzere 15 şehirdeki Android ve iOS kullanıcıları için sunuluyor.

    Google, artırılmış gerçeklik özelliği olan "Canlı Görünüm ile Arama"yı, "Haritalar'da Lens" olarak yeniden adlandırıyor. Bu özellikle arama çubuğundaki Lens'e dokunup kamerayla etrafa bakarak en yakın tren istasyonları, kafeler, ATM'ler gibi şeyler hakkında bilgi edinilebiliyor. Haritalar'daki Lens şu anda aralarında Austin, Las Vegas, Roma, São Paulo ve Taipei'nin de bulunduğu 50 şehirde daha yayına girecek.

    Google Haritalar'da navigasyon da yenileniyor: Güncellenmiş renkler, daha gerçekçi binalar ve zorlu otoyol çıkışları için iyileştirilmiş şerit bilgileri sunulacak. Bu yenilikler ABD, Kanada, Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye geliyor. Hız sınırı bilgileri de yaklaşık 20 yeni ülkede sunulacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    yedek astsubay yorumları hayat enerjim yok isimlerle dalga geçme modem arayüzüne giremiyorum kart bilgileri ile para çekme

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