Google 2 yıldan uzun aktif olmayan hesapları siliyor

Tam Boyutta Gör Bugün Google ve Android hizmetlerine girişin en önemli adımı bir Google hesabı satın almak. Diğer taraftan email kullanımı için de kullanıcılar sayısız Google hesabı açabilir. Google giderek artan bu hesap çöplüğüne bir çözüm bulacak.

Google hesapları siliniyor

Google yaptığı açıklamada kullanılmayan pasif hesapların iki aşamalı giriş kurulmuş hesaplara göre 10 kat daha fazla olduğunu ve bunun da hesaplara sızmak isteyen siber saldırganlara fırsat tanıdığını belirtiyor.

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Bu kalabalığın önüne geçmek için Google politika değişikliğine gitti. Bundan böyle 2 yıl boyunca hareketsiz olan Google hesapları YouTube, Fotoğraflar, Gmail de dahil olmak üzere içerisindeki tüm içerikler dahil silinebilecek.

Politika bu haftadan itibaren geçerli olacak ancak Google hesaplarının silinmesi Aralık ayında başlayacak. Google ilk etapta açılmış ve bir kere giriş yapıldıktan sona hiç dokunulmamış hesapları silecek. Sonra kademe kademe sıra pasif hesaplara gelecek. Kullanıcıların bu politikaya dahil olmamak için yılda en az bir kere hesaplarına girmesi ve iki aşamalı doğrulama kurmasını istiyor.

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