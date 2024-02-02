Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, şimdiye kadarki en güçlü metinden görsele yapay zeka aracını tanıttı

    Google, üretken yapay zeka alanında çalışmalara devam ediyor. Yeni AI aracı ImageFX, Google'ın şimdiye kadarki en yüksek kalitede görselleri sunan, en gelişmiş metin görsele modeli.
    Google ImageFX metinden görsele yapay zeka aracı Tam Boyutta Gör
    Google DeepMind'ın şimdiye kadarki en yüksek kalitede görselleri sunan en yeni metinden görseli modeli olan Google ImageFX, Imagen 2 tarafından destekliyor. ImageFX, kullanıcılara görüntü oluşturmayı hızlı ve güvenli bir şekilde keşfetmeleri için güçlü bir arayüz sunuyor. Mevcut üretken yapay zeka oluşturma araçları MusicFX ve TextFX de artık daha güçlü.

    Google'ın DeepMind ekibi tarafından geliştirilen bir GenAI görüntü modeli olan Google ImageFX, görüntüleri oluşturmak ve düzenlemek için istem tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bu, OpenAI'nin DALL-E 3, Midjourney, Meta'nın Imagine with Meta AI ve Microsoft Designer gibi araçlarından farklı değil. ImageFX, farklı olarak kullanıcıların yaratım ve fikirlerine yakın boyutlarda denemeler yapmasına olanak tanıyan anahtar kelime önerileri listesi sunuyor.

    İnsan gözünün görmediği özel filigran içerecek

    Google, ImageFX'in amaçlanmayan şekillerde kullanılmamasını sağlamak için adımlar atıldığını iddia ediyor. Örneğin şiddet içeren, saldırgan ve müstehcen içerik gibi çıktıları sınırlamak için teknik önlemler alındığı belirtildi. ImageFX'in aynı zamanda dünyaca ünlü kişiler için bilgi istemi düzeyinde bir filtresi var. Ek bir güvenlik önlemi olarak, Google’ın ImageFX kullanılarak üretilen görselleri, düzenleme ve kırpmaya karşı koruma sağlayan dijital filigran olan SynthID ile etiketleniyor. Google, bu filigranın insan gözüyle algılanamayacağını da belirtiyor. Ayrıca “Bu görsel hakkında” bölümüne eklenen bilgiler sayesinde kullanıcılar Google arama veya Chrome’da karşılaştıkları bir görselin Google’ın yapay zeka araçlarıyla oluşturulup oluşturulmadığını da anlayabilecek.

    Bir yapay zekanın oluşturabileceği en iyi görseller

    Imagen 2 modeli, ImageFX'in yeni görüntü oluşturma özelliklerini güçlendiriyor. Aynı zamanda Bard, Search, Ads, Duet AI in Workspace ve Vertex AI'da yeni üretken AI seçeneklerini destekleyen teknoloji. Google, Imagen 2'nin yapay zeka tarafından oluşturulan şimdiye kadarki en yüksek kalitede görselleri sunmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Şirket, modelin görüntüleri yapaylıklardan uzak tutmaya yardımcı olduğunu ve bu tür araçların şimdiye kadar uğraştıkları görüntü oluşturma alanını iyileştirdiğini belirtiyor.

    Google, MusicFX ve TextFX'i de geliştirdiğini söylüyor. Şirket, MusicLM modelinde daha hızlı müzik üretimi ve daha yüksek kalitede sesin yanı sıra yeni özellikler içeren yükseltmeler yaptığını iddia ediyor. Oluşturulan şarkılar artık 70 saniyeye kadar sürebiliyor. TextFX'e gelince, Google, gezinmeyi ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla güncellemeler yayınladı.

    Belli ülkelerde kullanıma açıldı

    Bard'daki Gemini Pro, bugünden itibaren daha geniş çapta kullanıma sunulacak. Artık 40'tan fazla dilde ve 230’un üzerinde kuzey ülkesinde ve bölgede erişilebilir durumda. Ayrıca bugünden itibaren Google, çoğu ülkedeki insanların Bard'da İngilizce görselleri ücretsiz olarak oluşturabileceğini söylüyor. Bu görüntüler SynthID filigranlarını içerecek. Google ImageFX aracı Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kenya’da kullanıma açıldı. Şimdilik yalnızca İngilizce kulanılabilen araca buradan erişilebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    islam tarihini en iyi anlatan kitaplar ekrana bakınca mide bulantısı avukatlığı bırakmak lambalar çalışıyor prizler çalışmıyor baskı balata kaç km gider

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U09
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U09
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız