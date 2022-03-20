Google'ın yeni okyanus altı internet kabloları Afrika'ya ulaştı

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Teknoloji devi Google, 2019 yılında Avrupa'yı Togo, Nijerya, Namibya, Güney Afrika ve Saint Helena'ya bağlayacak olan Equiano su altı internet kablosunu tanıtmıştı. Şirket, bu girişimin bir parçası olarak Portekiz'in Lizbon şehrinden Togo'nun Lome şehrine olan ilk adımın tamamlandığını duyurdu.

Daha hızlı internet daha düşük fiyata sunulacak

Africa Practice ve Genesis Analytics tarafından yürütülen bir ekonomik etki değerlendirmesine göre Google'ın yeni hizmeti sayesinde Togo'da daha yüksek internet hızları daha iyi kullanıcı deneyimi ve daha düşük internet fiyatları sunulması bekleniyor.

2021'de 10 Mbps'den 2025'te 21 Mbps'ye ülkedeki internet hızının artması beklenirken aynı dönemde perakende fiyatların %14 azalacağı düşünülüyor. Daha hızlı internetin daha düşük ücretlerle sunulmasının insanların internet erişimine daha hızlı ulaşmasına olanak tanıyacak. 2022 ile 2025 yılları arasında Equiano'nun Togo'da dolaylı olarak 37.000 yeni iş imkanı yaratması bekleniyor.

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Bu yılın sonlarında hizmete girmesi beklenen Equiano'nun Togo'dan sonraki durağı Nijerya olacak .

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