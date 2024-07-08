Google, yeni teknoloji ile yapay zekaları 13 kat daha hızlı eğitecek

Yapay zeka eğitimi ucuzlayacak
Google DeepMind tarafından yayınlanan araştırmada yeni yapay zeka eğitim teknolojisi JEST (Joint Example Selection) olarak adlandırılıyor. JEST sayesinde eğitim hızı 13 kat artırılırken 10 kat daha yüksek enerji verimliliği elde edilebiliyor. DeepMind'ın JEST yöntemi, geleneksel yapay zeka modeli eğitim tekniklerinden oldukça basit bir şekilde farklılaşıyor.
Geleneksel eğitim teknikleri tek tek önceliklendirilmiş veri noktalarına odaklanırken JEST ise tüm veri yığınlarını temel alarak eğitimi gerçekleştiriyor. Google, JEST ile ilk olarak veri kalitesini derecelendirecek ve yığınları kaliteye göre sıralayacak daha küçük bir yapay zeka modeli oluşturuyor. Ardından derecelendirme daha büyük ancak daha düşük kaliteli set ile karşılaştırılıyor. Bu sayede küçük JEST modeli uygun olan en ideal verileri belirleyebiliyor ve bu bulgulara dayanarak büyük model eğitiliyor.
Örneğin tek bir ChatGPT sorgusu, bir Google aramasından 10 kat daha fazla enerji tüketiyor. Ek olarak GPT-4o'nun eğitiminin OpenAI'a 100 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Daha gelişmiş modeller ve daha büyük veriler ile bunun çok yakında 1 milyar dolar sınırına çıkacağı söyleniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/google-claims-new-ai-training-tech-is-13-times-faster-and-10-times-more-power-efficient-deepminds-new-jest-optimizes-training-data-for-massive-gains https://arxiv.org/pdf/2406.17711 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.