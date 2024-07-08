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    Google, yeni teknoloji ile yapay zekaları 13 kat daha hızlı eğitecek

    Google'ın yapay zeka alanındaki çalışmaları devam ediyor. Yazılım devi, ortaya koydukları yeni yapay zeka eğitim teknolojisi ile 13 kat daha fazla hız ve 10 kat daha fazla verimlilik getiriyor.
    Google'ın yeni yapay zeka eğitim teknolojisi 13 kat hız getiriyor Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka alanındaki en önemli detaylar arasında eğitim ve bu eğitim için gerekli enerji bulunuyor. Firmalar eğitim süreçlerini olabildiğince hızlı yapmak ve aynı zamanda süreç içerisinde daha az enerji kullanmak istiyor. Google'ın yapay zeka birimi DeepMind, her iki tarafta da büyük kazanımlar sağlayan yeni bir yapay zeka eğitim teknolojisi geliştirdi.

    Yapay zeka eğitimi ucuzlayacak

    Google DeepMind tarafından yayınlanan araştırmada yeni yapay zeka eğitim teknolojisi JEST (Joint Example Selection) olarak adlandırılıyor. JEST sayesinde eğitim hızı 13 kat artırılırken 10 kat daha yüksek enerji verimliliği elde edilebiliyor. DeepMind'ın JEST yöntemi, geleneksel yapay zeka modeli eğitim tekniklerinden oldukça basit bir şekilde farklılaşıyor.

    Geleneksel eğitim teknikleri tek tek önceliklendirilmiş veri noktalarına odaklanırken JEST ise tüm veri yığınlarını temel alarak eğitimi gerçekleştiriyor. Google, JEST ile ilk olarak veri kalitesini derecelendirecek ve yığınları kaliteye göre sıralayacak daha küçük bir yapay zeka modeli oluşturuyor. Ardından derecelendirme daha büyük ancak daha düşük kaliteli set ile karşılaştırılıyor. Bu sayede küçük JEST modeli uygun olan en ideal verileri belirleyebiliyor ve bu bulgulara dayanarak büyük model eğitiliyor.

    Google'ın yeni yapay zeka eğitim teknolojisi 13 kat hız getiriyor Tam Boyutta Gör
    Modelin en büyük zaafı ise yüksek kaliteli verilere ihtiyaç duyması. Yüksek kaliteli veriler olmadan modelin çıktılarının da ideal olması beklenemez. Ancak bir kere kaliteli veri elde edildikten sonra JEST ile modellerin eğitiminde önemli kazanımlar elde edilebilir. Bilindiği üzere üretken yapay zeka hem eğitim sürecinde hem de çalışırken diğer veri merkezlerinden çok daha fazla enerji tüketiyor.

    Örneğin tek bir ChatGPT sorgusu, bir Google aramasından 10 kat daha fazla enerji tüketiyor. Ek olarak GPT-4o'nun eğitiminin OpenAI'a 100 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Daha gelişmiş modeller ve daha büyük veriler ile bunun çok yakında 1 milyar dolar sınırına çıkacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/google-claims-new-ai-training-tech-is-13-times-faster-and-10-times-more-power-efficient-deepminds-new-jest-optimizes-training-data-for-massive-gains https://arxiv.org/pdf/2406.17711
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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