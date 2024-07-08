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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC etkinliğinde üretken yapay zeka yetenekleri ile yenilenmiş Siri'yi ve Apple Intelligence yapay zeka sistemini tanıtmıştı. Kullanıcılar bu yeni özelliklerin iPhone'larına gelmesi için sabırsızlanırken görünüşe göre bekleyiş biraz daha sürecek. Aktarılanlara göre güncellenmiş Siri ve Apple Intelligence için 2025'in ilk dönemlerine kadar beklemek gerekecek.

Yeni Siri ve Apple Intelligence 2025 baharında gelecek

Bloomberg'den Mark Gurman'e göre teknoloji devi Apple Intelligence yapay zeka sistemini iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte herkesin kullanımına sunacak. Böylelikle yeni güncellenmiş Siri de herkese açılacak. Aktarılanlara göre bunun için 2025 baharına kadar beklemek gerekecek.

Bahar dönemindeki çıkıştan önce, Ocak ayında ise bir beta test döneminin başlayacağı belirtiliyor. Siri'nin daha yetenekli versiyonu, sesli asistanın Uygulamalar içindeki eylemleri kontrol etmesine olanak tanıyarak ekranda o anda ne olduğunu anlamasına ve bağlama göre ne yapacağını belirlemesine olanak tanıyor. Bu, sesli asistanın kullanımında radikal bir değişiklik anlamına geliyor haliyle.

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Bu arada Siri için açıklanan ChatGPT entegrasyonu, tüm köşeleri kaplayan yeni Siri arayüz efektleri ve Siri'nin daha derin ürün bilgisi gibi özellikleri bu sonbaharda iOS 18 ile birlikte çıkacak. Apple Intelligence sistemi de yine sonbaharda piyasaya sürülecek. Ancak WWDC'de tanıtılan amiral gemisi özellikler 2025 yılına sarkacak.

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Yeni Siri ve Apple Intelligence için 2025'i beklemek gerekecek