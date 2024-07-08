Yeni Siri ve Apple Intelligence için 2025'i beklemek gerekecek

Yeni Siri ve Apple Intelligence 2025 baharında gelecek
Bloomberg'den Mark Gurman'e göre teknoloji devi Apple Intelligence yapay zeka sistemini iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte herkesin kullanımına sunacak. Böylelikle yeni güncellenmiş Siri de herkese açılacak. Aktarılanlara göre bunun için 2025 baharına kadar beklemek gerekecek.
Bahar dönemindeki çıkıştan önce, Ocak ayında ise bir beta test döneminin başlayacağı belirtiliyor. Siri'nin daha yetenekli versiyonu, sesli asistanın Uygulamalar içindeki eylemleri kontrol etmesine olanak tanıyarak ekranda o anda ne olduğunu anlamasına ve bağlama göre ne yapacağını belirlemesine olanak tanıyor. Bu, sesli asistanın kullanımında radikal bir değişiklik anlamına geliyor haliyle.
Bu arada Siri için açıklanan ChatGPT entegrasyonu, tüm köşeleri kaplayan yeni Siri arayüz efektleri ve Siri'nin daha derin ürün bilgisi gibi özellikleri bu sonbaharda iOS 18 ile birlikte çıkacak. Apple Intelligence sistemi de yine sonbaharda piyasaya sürülecek. Ancak WWDC'de tanıtılan amiral gemisi özellikler 2025 yılına sarkacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/7/24193619/apple-intelligence-better-siri-ios-18-4-spring-public-launch https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-07-07/apple-watch-series-10-ultra-3-details-bigger-screens-blood-pressure-challenge-lybjqp0q Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.