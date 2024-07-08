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    Yeni Siri ve Apple Intelligence için 2025'i beklemek gerekecek

    Apple'ın üretken yapay zeka ile güncellediği yeni Siri ve Apple Intelligence sistemi için biraz daha beklemek gerekecek. Son bilgiler yeni özellikleri 2025 baharında geleceğini gösteriyor.
    Yeni Siri ve Apple Intelligence için 2025'i beklemek gerekecek Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC etkinliğinde üretken yapay zeka yetenekleri ile yenilenmiş Siri'yi ve Apple Intelligence yapay zeka sistemini tanıtmıştı. Kullanıcılar bu yeni özelliklerin iPhone'larına gelmesi için sabırsızlanırken görünüşe göre bekleyiş biraz daha sürecek. Aktarılanlara göre güncellenmiş Siri ve Apple Intelligence için 2025'in ilk dönemlerine kadar beklemek gerekecek.

    Yeni Siri ve Apple Intelligence 2025 baharında gelecek

    Bloomberg'den Mark Gurman'e göre teknoloji devi Apple Intelligence yapay zeka sistemini iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte herkesin kullanımına sunacak. Böylelikle yeni güncellenmiş Siri de herkese açılacak. Aktarılanlara göre bunun için 2025 baharına kadar beklemek gerekecek.

    Bahar dönemindeki çıkıştan önce, Ocak ayında ise bir beta test döneminin başlayacağı belirtiliyor. Siri'nin daha yetenekli versiyonu, sesli asistanın Uygulamalar içindeki eylemleri kontrol etmesine olanak tanıyarak ekranda o anda ne olduğunu anlamasına ve bağlama göre ne yapacağını belirlemesine olanak tanıyor. Bu, sesli asistanın kullanımında radikal bir değişiklik anlamına geliyor haliyle.

    Bu arada Siri için açıklanan ChatGPT entegrasyonu, tüm köşeleri kaplayan yeni Siri arayüz efektleri ve Siri'nin daha derin ürün bilgisi gibi özellikleri bu sonbaharda iOS 18 ile birlikte çıkacak. Apple Intelligence sistemi de yine sonbaharda piyasaya sürülecek. Ancak WWDC'de tanıtılan amiral gemisi özellikler 2025 yılına sarkacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/7/24193619/apple-intelligence-better-siri-ios-18-4-spring-public-launch https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-07-07/apple-watch-series-10-ultra-3-details-bigger-screens-blood-pressure-challenge-lybjqp0q
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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