Google, iPhone'lar için Gemini uygulamasını yayınladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, iPhone kullanıcıları için ayrı Gemini yapay zeka uygulamasını kullanıma sundu. Google uygulamasından bağımsız olarak yayınlanan Gemini uygulaması, Gemini Live desteği ve Dinamik Ada entegrasyonu gibi iOS'a özgü özellikler dahil olmak üzere gelişmiş işlevler sunuyor.

Gemini Live artık Türkçe olarak kullanılabiliyor 3 hf. önce eklendi

Gemini uygulaması, iPhone kullanıcılarının metin veya sesli sorgular aracılığıyla Google'ın yapay zekasıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyor ve Gemini Uzantıları için destek içeriyor. Google uygulamasında bulunmayan Gemini Live da mevcut. Bir sohbete girdiğinizde, Gemini Live hem dinamik adada hem de kilit ekranında görünüyor; uygulamaya dönmeden yapay zekayla etkileşim kurabiliyorsunuz.

Google, Gemini uygulamasını ücretsiz olarak sunuyor ancak Google, Gemini Advanced ile daha gelişmiş yapay zeka deneyimi için abonelik almak gerekiyor. Gemini Advanced, aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor ve Google One AI Premium 2 TB planının parçası.

Daha önce, iOS kullanıcıları Gemini'ye yalnızca Google uygulamasındaki özel bir sekmeden erişebiliyordu. Android sürümüne kıyasla daha sınırlı bir deneyim sunuyordu.

Google Gemini Google LLC Productivity Ücretsiz 87,5 MB

Gemini iPhone uygulaması özellikleri

Gemini Live moduna geçerek yapay zekayla sohbet edin

Gemini ile daha akıllıca çalışın

İstediğini görselleri birkaç saniyede oluşturun

En sevdiğiniz Google uygulamalarını kullanın

Yazarken yardım alın ve doğru sözcükleri bulun

Doğal ve dinamik farklı sesler arasından istediğinizi seçin

Fotoğraf çekerek daha fazla bilgi edinin

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