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    Anlık Bildirim

    Google, iPhone'lar için Gemini uygulamasını yayınladı

    iPhone kullanıcıları artık Google'ın yapay zekasına daha hızlı erişebiliyor: Google, iOS cihazlar için Gemini AI uygulamasını yayınladı; Gemini Live da kullanılabiliyor.
    google gemini iphone uygulaması indirilmeye açıldı Tam Boyutta Gör
    Google, iPhone kullanıcıları için ayrı Gemini yapay zeka uygulamasını kullanıma sundu. Google uygulamasından bağımsız olarak yayınlanan Gemini uygulaması, Gemini Live desteği ve Dinamik Ada entegrasyonu gibi iOS'a özgü özellikler dahil olmak üzere gelişmiş işlevler sunuyor.

    Gemini uygulaması, iPhone kullanıcılarının metin veya sesli sorgular aracılığıyla Google'ın yapay zekasıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyor ve Gemini Uzantıları için destek içeriyor. Google uygulamasında bulunmayan Gemini Live da mevcut. Bir sohbete girdiğinizde, Gemini Live hem dinamik adada hem de kilit ekranında görünüyor; uygulamaya dönmeden yapay zekayla etkileşim kurabiliyorsunuz.

    Google, Gemini uygulamasını ücretsiz olarak sunuyor  ancak Google, Gemini Advanced ile daha gelişmiş yapay zeka deneyimi için abonelik almak gerekiyor. Gemini Advanced, aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor ve Google One AI Premium 2 TB planının parçası.

    Daha önce, iOS kullanıcıları Gemini'ye yalnızca Google uygulamasındaki özel bir sekmeden erişebiliyordu. Android sürümüne kıyasla daha sınırlı bir deneyim sunuyordu.

    Google Gemini Google Gemini Google Gemini Google Gemini Google LLC Productivity Ücretsiz 87,5 MB

    Gemini iPhone uygulaması özellikleri

    • Gemini Live moduna geçerek yapay zekayla sohbet edin
    • Gemini ile daha akıllıca çalışın
    • İstediğini görselleri birkaç saniyede oluşturun
    • En sevdiğiniz Google uygulamalarını kullanın
    • Yazarken yardım alın ve doğru sözcükleri bulun
    • Doğal ve dinamik farklı sesler arasından istediğinizi seçin
    • Fotoğraf çekerek daha fazla bilgi edinin
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 1 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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