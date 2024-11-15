Google, iPhone'lar için Gemini uygulamasını yayınladı

Gemini uygulaması, iPhone kullanıcılarının metin veya sesli sorgular aracılığıyla Google'ın yapay zekasıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyor ve Gemini Uzantıları için destek içeriyor. Google uygulamasında bulunmayan Gemini Live da mevcut. Bir sohbete girdiğinizde, Gemini Live hem dinamik adada hem de kilit ekranında görünüyor; uygulamaya dönmeden yapay zekayla etkileşim kurabiliyorsunuz.
Google, Gemini uygulamasını ücretsiz olarak sunuyor ancak Google, Gemini Advanced ile daha gelişmiş yapay zeka deneyimi için abonelik almak gerekiyor. Gemini Advanced, aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor ve Google One AI Premium 2 TB planının parçası.
Daha önce, iOS kullanıcıları Gemini'ye yalnızca Google uygulamasındaki özel bir sekmeden erişebiliyordu. Android sürümüne kıyasla daha sınırlı bir deneyim sunuyordu.
Google Gemini Google LLC Productivity Ücretsiz 87,5 MB
Gemini iPhone uygulaması özellikleri
- Gemini Live moduna geçerek yapay zekayla sohbet edin
- Gemini ile daha akıllıca çalışın
- İstediğini görselleri birkaç saniyede oluşturun
- En sevdiğiniz Google uygulamalarını kullanın
- Yazarken yardım alın ve doğru sözcükleri bulun
- Doğal ve dinamik farklı sesler arasından istediğinizi seçin
- Fotoğraf çekerek daha fazla bilgi edinin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir