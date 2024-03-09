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    Google, İsrail ile işbirliği yaptığı için şirketi protesto eden çalışanını kovdu

    Google, şirketin İsrail ordusu için yaptığı çalışmaları açıkça protesto eden bir çalışanını kovdu.  Google Cloud'ta çalışan bir mühendis Nimbus Projesi'ni protesto etmişti.
    Google, İsrail nedeniyle şirketi protesto eden çalışanını kovdu Tam Boyutta Gör
    Google, şirketin İsrail ordusu için yaptığı çalışmaları açıkça protesto eden bir çalışanını kovdu. Google'ın İsrail şubesindeki bir yöneticinin Pazartesi günü yaptığı sunum sırasında, Google Cloud'ta çalışan bir mühendis ayağa kalkarak, "Soykırıma ve gözetlemeye güç veren teknoloji geliştirmeyi reddediyorum." dedi.

    Google sözcüsü Bailey Tomson, e-postayla yaptığı açıklamada, "Bu haftanın başlarında bir çalışan, sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını bozarak şirketin sponsor olduğu resmi bir etkinliğe müdahale etti. Sorun ne olursa olsun bu davranış doğru değil. Çalışanın, politikalarımızı ihlal etmesi nedeniyle işine son verildi." dedi.

    Olayın sebebi, Nimbus Projesi

    Olay, New York'ta her yıl düzenlenen İsrail teknoloji konferansı Mind the Tech'te, Google İsrail genel müdürü Barak Regev'in sunumu sırasında meydana geldi. Mühendis, İsrail hükümetinin Google ve Amazon'un bulut hizmetlerine erişim için sözleşme yaptığı 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni protesto ederek, "Nimbus Projesi, Filistin toplumunu tehlikeye atıyor. Bulut apartheid'e hayır.” dedi.

    Google, 2021'de sözleşme imzalandığı Nimbus Projesi'ne katılımı nedeniyle tepki toplamıştı. Yüzlerce Google ve Amazon çalışanı, anlaşmaya karşı olduklarını belirten açık bir mektup yayınladı ve teknolojinin Filistinlilerin daha fazla gözetlenmesini ve haklarında yasa dışı veri toplanmasına sebep olacağını belirttiler.

    Project Nimbus'a karşı toplanan No Tech For Apartheid oluşumu, Cuma günü mühendisin kovulmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Oluşum, Google'ın, ahlaki kusurlarını gizlemek için işçileri susturmaya çalıştığını söyledi.

    Geçtiğimiz Ekim ayında İsrail-Filistin savaşının patlak vermesinden bu yana, çalışanlar bulut hizmetleri sözleşmesini protesto etmek için şirketin San Francisco ofislerinde bir "ölüm töreni" düzenledi ve 600'den fazla çalışan, Google'ı Mind the Tech konferansına sponsor olmayı bırakmaya çağıran bir mektup imzaladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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