Google, İsrail ile işbirliği yaptığı için şirketi protesto eden çalışanını kovdu

Tam Boyutta Gör Google, şirketin İsrail ordusu için yaptığı çalışmaları açıkça protesto eden bir çalışanını kovdu. Google'ın İsrail şubesindeki bir yöneticinin Pazartesi günü yaptığı sunum sırasında, Google Cloud'ta çalışan bir mühendis ayağa kalkarak, "Soykırıma ve gözetlemeye güç veren teknoloji geliştirmeyi reddediyorum." dedi.

Google sözcüsü Bailey Tomson, e-postayla yaptığı açıklamada, "Bu haftanın başlarında bir çalışan, sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını bozarak şirketin sponsor olduğu resmi bir etkinliğe müdahale etti. Sorun ne olursa olsun bu davranış doğru değil. Çalışanın, politikalarımızı ihlal etmesi nedeniyle işine son verildi." dedi.

Olayın sebebi, Nimbus Projesi

Olay, New York'ta her yıl düzenlenen İsrail teknoloji konferansı Mind the Tech'te, Google İsrail genel müdürü Barak Regev'in sunumu sırasında meydana geldi. Mühendis, İsrail hükümetinin Google ve Amazon'un bulut hizmetlerine erişim için sözleşme yaptığı 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni protesto ederek, "Nimbus Projesi, Filistin toplumunu tehlikeye atıyor. Bulut apartheid'e hayır.” dedi.

Google, 2021'de sözleşme imzalandığı Nimbus Projesi'ne katılımı nedeniyle tepki toplamıştı. Yüzlerce Google ve Amazon çalışanı, anlaşmaya karşı olduklarını belirten açık bir mektup yayınladı ve teknolojinin Filistinlilerin daha fazla gözetlenmesini ve haklarında yasa dışı veri toplanmasına sebep olacağını belirttiler.

Project Nimbus'a karşı toplanan No Tech For Apartheid oluşumu, Cuma günü mühendisin kovulmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Oluşum, Google'ın, ahlaki kusurlarını gizlemek için işçileri susturmaya çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında İsrail-Filistin savaşının patlak vermesinden bu yana, çalışanlar bulut hizmetleri sözleşmesini protesto etmek için şirketin San Francisco ofislerinde bir "ölüm töreni" düzenledi ve 600'den fazla çalışan, Google'ı Mind the Tech konferansına sponsor olmayı bırakmaya çağıran bir mektup imzaladı.

