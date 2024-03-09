Google, İsrail ile işbirliği yaptığı için şirketi protesto eden çalışanını kovdu

Google sözcüsü Bailey Tomson, e-postayla yaptığı açıklamada, "Bu haftanın başlarında bir çalışan, sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını bozarak şirketin sponsor olduğu resmi bir etkinliğe müdahale etti. Sorun ne olursa olsun bu davranış doğru değil. Çalışanın, politikalarımızı ihlal etmesi nedeniyle işine son verildi." dedi.
Olayın sebebi, Nimbus Projesi
Olay, New York'ta her yıl düzenlenen İsrail teknoloji konferansı Mind the Tech'te, Google İsrail genel müdürü Barak Regev'in sunumu sırasında meydana geldi. Mühendis, İsrail hükümetinin Google ve Amazon'un bulut hizmetlerine erişim için sözleşme yaptığı 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni protesto ederek, "Nimbus Projesi, Filistin toplumunu tehlikeye atıyor. Bulut apartheid'e hayır.” dedi.
Google, 2021'de sözleşme imzalandığı Nimbus Projesi'ne katılımı nedeniyle tepki toplamıştı. Yüzlerce Google ve Amazon çalışanı, anlaşmaya karşı olduklarını belirten açık bir mektup yayınladı ve teknolojinin Filistinlilerin daha fazla gözetlenmesini ve haklarında yasa dışı veri toplanmasına sebep olacağını belirttiler.
Project Nimbus'a karşı toplanan No Tech For Apartheid oluşumu, Cuma günü mühendisin kovulmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Oluşum, Google'ın, ahlaki kusurlarını gizlemek için işçileri susturmaya çalıştığını söyledi.
Geçtiğimiz Ekim ayında İsrail-Filistin savaşının patlak vermesinden bu yana, çalışanlar bulut hizmetleri sözleşmesini protesto etmek için şirketin San Francisco ofislerinde bir "ölüm töreni" düzenledi ve 600'den fazla çalışan, Google'ı Mind the Tech konferansına sponsor olmayı bırakmaya çağıran bir mektup imzaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.