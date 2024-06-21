Google, 115 MW’lık jeotermal enerji alımı yapıyor

Tam Boyutta Gör ABD'li teknoloji şirketi Google, bir süre önce yaptığı açıklamada Google'ın Nevada'daki veri merkezlerini gelişmiş jeotermal elektrik sağlamak üzere NV Energy ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Fervo Energy tarafından işletilen jeotermal tesisten yenilenebilir enerji satın almayı içeriyor.

Bir süredir veri merkezlerinin -ki bunlar günümüz yapay zekalarını barındırıyor- bitmek veya doymak bilmeyen enerji ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Google ve Microsoft gibi firmalar veri merkezlerini büyütürken aynı zamanda net sıfır hedeflerine ulaşmak için bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Google bu yıl şimdiye kadar sadece ABD’de veri merkezleri inşa etmek ya da genişletmek için en az 4 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı.

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Bu bağlamda Google, Nevada'daki veri merkezlerine enerji sağlamak üzere Fervo Energy tarafından işletilen jeotermal tesisten 115 MW yenilenebilir enerji satın almak için Warren Buffett imparatorluğunun bir parçası olan NV Energy ile bir anlaşma imzaladı. Son bilgilere göre Google'ın küresel operasyonları rüzgar ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere %64 oranında karbonsuz enerji ile destekleniyor.

Fervo Energy’nin adını daha önce birkaç kez daha duymuş ve Google ile birkaç yıldır birlikte çalıştıklarını sizlere aktarmıştık. Pilot program kapsamında Fervo, geçtiğimiz aylarda Google’a 3,5 megavat güç sağlayan gelişmiş jeotermal enerji sunmaya başlamıştı.

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Fervo, “Enhanced Geothermal System -EGS” olarak ifade edilen ve Türkçe’ye “Gelişmiş Jeotermal Sistem” olarak geçirebileceğimiz bir yöntemi kullanıyor. Doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kaya gerekli ısı seviyesine sahip olsa da akışkanın içinden akması için yeterli geçirgenliğe sahip değil. EGS yönteminde ise yeraltında derin ve yatay sondajlar yapılarak kayada kırıklar oluşturuluyor. Ardından kırıklara sıvı enjekte edilerek bu geçirgenlik yapay olarak sağlanıyor.

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