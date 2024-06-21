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    Anlık Bildirim

    Google, 115 MW’lık jeotermal enerji alımı yapıyor

    ABD'li teknoloji şirketi Google, yaptığı açıklamada, elektrik kuruluşu NV Energy ile Nevada veri merkezlerine gelişmiş jeotermal elektrik sağlamak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.
    Google, 115 MW’lık jeotermal enerji alımı yapıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'li teknoloji şirketi Google, bir süre önce yaptığı açıklamada Google'ın Nevada'daki veri merkezlerini gelişmiş jeotermal elektrik sağlamak üzere NV Energy ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Fervo Energy tarafından işletilen jeotermal tesisten yenilenebilir enerji satın almayı içeriyor.

    Bir süredir veri merkezlerinin -ki bunlar günümüz yapay zekalarını barındırıyor- bitmek veya doymak bilmeyen enerji ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Google ve Microsoft gibi firmalar veri merkezlerini büyütürken aynı zamanda net sıfır hedeflerine ulaşmak için bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Google bu yıl şimdiye kadar sadece ABD’de veri merkezleri inşa etmek ya da genişletmek için en az 4 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı.

    Google, jeotermal enerjiyi sevdi

    Bu bağlamda Google, Nevada'daki veri merkezlerine enerji sağlamak üzere Fervo Energy tarafından işletilen jeotermal tesisten 115 MW yenilenebilir enerji satın almak için Warren Buffett imparatorluğunun bir parçası olan NV Energy ile bir anlaşma imzaladı. Son bilgilere göre Google'ın küresel operasyonları rüzgar ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere %64 oranında karbonsuz enerji ile destekleniyor.

    Fervo Energy’nin adını daha önce birkaç kez daha duymuş ve Google ile birkaç yıldır birlikte çalıştıklarını sizlere aktarmıştık. Pilot program kapsamında Fervo, geçtiğimiz aylarda Google’a 3,5 megavat güç sağlayan gelişmiş jeotermal enerji sunmaya başlamıştı.

    Fervo, “Enhanced Geothermal System -EGS” olarak ifade edilen ve Türkçe’ye “Gelişmiş Jeotermal Sistem” olarak geçirebileceğimiz bir yöntemi kullanıyor. Doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kaya gerekli ısı seviyesine sahip olsa da akışkanın içinden akması için yeterli geçirgenliğe sahip değil. EGS yönteminde ise yeraltında derin ve yatay sondajlar yapılarak kayada kırıklar oluşturuluyor. Ardından kırıklara sıvı enjekte edilerek bu geçirgenlik yapay olarak sağlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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