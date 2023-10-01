Google arama sonuçlarına müdahale mi ediyor? İnsanlık ölmüş dedirten yazışmalar

Aman ağzımızın tadı bozulmasın!
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tekelleşme iddialarına yönelik olarak farklı bilgi ve belgeler toplanıyor. Soruşturma dosyasından sızdırılan bir email, Google’ın kendi kurallarını acımasızca çiğneyebildiğini gösteriyor.
Google Ads bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Jerry Dischler tarafından arama, reklam ve Chrome ekiplerinden sorumlu Prabhakar Raghavan’a gönderilen email, firmanın gelir hedeflerine ulaşması için acil yapılması gerekenleri sıralıyor.
Anlaması oldukça güç olan email içeriğinde Dischler acil bir şekilde arama sonuçlarına birtakım müdahalelerde bulunulmasını istiyor. Bu sayede Google’ın reklam gelirleri analiz beklentilerini karşılamış olacak.
Dischler ekiplerin gelir beklentisini karşılaması ile primlerin de azalmayacağını belirtiyor zira çalışanlar kirası fazla olan yerlerde yaşıyor ve bunun moral anlamda olumsuz etkileri olabilir. Dischler şu anda geliri standart bir insandan daha fazla düşündüğünü belirtirken bunun kesinlikle gelir takıntısı olarak algılanmamasını ve tüm Google’ın iyiliği için istediğini de vurgulamadan geçmiyor.
Bugüne kadar kuralları bahane ederek binlerce uygulamayı yayından kaldıran, sitelerin sıralarıyla oynayan ve YouTube kanallarını kapatan Google, iş kendisine geldiğinde bu kuralları çiğnemekten çekinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.