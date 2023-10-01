Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google arama sonuçlarına müdahale mi ediyor? İnsanlık ölmüş dedirten yazışmalar

    İnternette adaleti sağlamak için hazırladığını iddia ettiği kuralları çiğneyenleri toleranssız bir şekilde cezalandıran Google, konu kendi menfaatleri olunca kimseyi dinlemiyor.
    Google Ads Tam Boyutta Gör
    Google kullanıcı güvenliğini her zaman ön planda tuttuğunu iddia etse de aslında kapalı kapılar ardında menfaatlerin ön planda olduğu ve bunu sağlamak için her yolun mübah görüldüğü yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

    Aman ağzımızın tadı bozulmasın!

    Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tekelleşme iddialarına yönelik olarak farklı bilgi ve belgeler toplanıyor. Soruşturma dosyasından sızdırılan bir email, Google’ın kendi kurallarını acımasızca çiğneyebildiğini gösteriyor.

    Google Ads bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Jerry Dischler tarafından arama, reklam ve Chrome ekiplerinden sorumlu Prabhakar Raghavan’a gönderilen email, firmanın gelir hedeflerine ulaşması için acil yapılması gerekenleri sıralıyor.

    Anlaması oldukça güç olan email içeriğinde Dischler acil bir şekilde arama sonuçlarına birtakım müdahalelerde bulunulmasını istiyor. Bu sayede Google’ın reklam gelirleri analiz beklentilerini karşılamış olacak.

    Google kendi kurallarını acımasızca çiğniyor Tam Boyutta Gör

    Dischler ekiplerin gelir beklentisini karşılaması ile primlerin de azalmayacağını belirtiyor zira çalışanlar kirası fazla olan yerlerde yaşıyor ve bunun moral anlamda olumsuz etkileri olabilir. Dischler şu anda geliri standart bir insandan daha fazla düşündüğünü belirtirken bunun kesinlikle gelir takıntısı olarak algılanmamasını ve tüm Google’ın iyiliği için istediğini de vurgulamadan geçmiyor.

    Bugüne kadar kuralları bahane ederek binlerce uygulamayı yayından kaldıran, sitelerin sıralarıyla oynayan ve YouTube kanallarını kapatan Google, iş kendisine geldiğinde bu kuralları çiğnemekten çekinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güç tuşu bozuk telefonu yeniden başlatma ara gaz nedir ssangyong rexton yorum itfaiye kedi kurtarma ücreti vae fiber modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30
    Casper Via X30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2021 MacBook Pro 14 in&#231;
    Apple 2021 MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız