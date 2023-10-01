Google arama sonuçlarına müdahale mi ediyor? İnsanlık ölmüş dedirten yazışmalar

Tam Boyutta Gör Google kullanıcı güvenliğini her zaman ön planda tuttuğunu iddia etse de aslında kapalı kapılar ardında menfaatlerin ön planda olduğu ve bunu sağlamak için her yolun mübah görüldüğü yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Aman ağzımızın tadı bozulmasın!

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tekelleşme iddialarına yönelik olarak farklı bilgi ve belgeler toplanıyor. Soruşturma dosyasından sızdırılan bir email, Google’ın kendi kurallarını acımasızca çiğneyebildiğini gösteriyor.

Google, yapay zeka siyası reklamları için önemli bir adım atıyor 3 hf. önce eklendi

Google Ads bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Jerry Dischler tarafından arama, reklam ve Chrome ekiplerinden sorumlu Prabhakar Raghavan’a gönderilen email, firmanın gelir hedeflerine ulaşması için acil yapılması gerekenleri sıralıyor.

Anlaması oldukça güç olan email içeriğinde Dischler acil bir şekilde arama sonuçlarına birtakım müdahalelerde bulunulmasını istiyor. Bu sayede Google’ın reklam gelirleri analiz beklentilerini karşılamış olacak.

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Dischler ekiplerin gelir beklentisini karşılaması ile primlerin de azalmayacağını belirtiyor zira çalışanlar kirası fazla olan yerlerde yaşıyor ve bunun moral anlamda olumsuz etkileri olabilir. Dischler şu anda geliri standart bir insandan daha fazla düşündüğünü belirtirken bunun kesinlikle gelir takıntısı olarak algılanmamasını ve tüm Google’ın iyiliği için istediğini de vurgulamadan geçmiyor.

Bugüne kadar kuralları bahane ederek binlerce uygulamayı yayından kaldıran, sitelerin sıralarıyla oynayan ve YouTube kanallarını kapatan Google, iş kendisine geldiğinde bu kuralları çiğnemekten çekinmiyor.

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Google kendi kurallarını acımasızca çiğniyor