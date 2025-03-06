Android 16’nın yol haritası netleşti: İşte sızdırılan çıkış tarihi!

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Google, Android 16'yı beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te konuşan Google yetkilileri, yeni işletim sisteminin haziran ayında kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu gelişme, şirketin genellikle ağustos ayında yaptığı Android sürüm güncellemelerinden farklı bir yol izlediğini gösteriyor.

Android 16'nın geliştirme sürecinde Google, "Trunk Stable" adlı yeni bir model benimsedi. Bu yöntem, tüm mühendislerin aynı kod dalı üzerinde çalışmasını sağlıyor ve güncellemelerin daha hızlı ve sorunsuz entegrasyonuna imkan tanıyor. Bu sayede, Android'in geleneksel özellik bazlı geliştirme sürecine kıyasla daha hızlı yayımlanması mümkün hale geliyor.

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Son olarak, Android 16'nın ikinci beta sürümü geliştiricilere sunuldu. Güncelleme büyük yenilikler içermese de bağlantı sorunları, sistem kararlılığı ve genel performansa yönelik kritik iyileştirmeler içeriyor. Google'ın, Android 16'yı 3 Haziran'da Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) taşıması planlanıyor. Bu aşamadan sonra geliştiriciler, işletim sistemini kendi cihazlarına özel olarak uyarlayabilecek.

Öncelikli olarak Pixel telefonlarda sunulması beklenen Android 16, kısa süre içinde diğer üreticilere de açılacak. Google’ın yeni geliştirme süreciyle birlikte daha sık ve optimize edilmiş güncellemeler sunması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir. Teknoloji dünyası, bu erken çıkışın uzun vadede Android ekosistemine nasıl bir yön vereceğini merakla bekliyor.

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