Google Meet'e yapay zekalı not alma özelliği geliyor

Google Meet, toplantı notları için yeni bir AI özelliği sunuyor
Bu özellik, toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökmek ve özetlemek için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanacak. Oluşturulan notlar Meet saklama politikasına uygun olarak toplantı sahibinin Google Drive klasöründe depolanacak.
Ek olarak, bu notlar tamamen aranabilir olduğundan ihtiyacınız olan bilgiyi bulmanızı oldukça kolaylaştıracak. Bu yenilik başlangıçta yalnızca Gemini Enterprise, Gemini Education Premium veya AI Meetings ve Messaging eklenti lisanslarına sahip Google Workspace müşterilerine sunuluyor.
Yöneticiler özelliğin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği konusunda kontrole sahip olacak ve özelliğin belirli kullanıcı gruplarının mı yoksa tüm kuruluşun kullanımına mı sunulacağına karar verebilecek. Google'a göre bu özellik, çevrimiçi toplantı deneyimini kökten değiştirebilir ve katılımcıların manuel olarak not alma endişesi olmadan sohbete odaklanmasına olanak tanıyabilir.
Ancak yapay zeka, toplantı sırasında söylenen her şeyi yazıya dökeceğinden gizlilik endişeleri ortaya çıkabilir. Yönetici ayarı, 13 Ağustos 2024'ten itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak. Google'ın önümüzdeki haftalarda detaylı bir kullanılabilirlik zaman çizelgesi sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.