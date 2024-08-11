Tam Boyutta Gör Google, Google Meet için "Take notes for me" (Benim için not al) adlı yeni bir yapay zeka destekli özellik başlatıyor. Google'ın Gemini AI araçları paketinin bir parçası olan bu yenilikçi özellik, çevrimiçi toplantıların yönetilme biçiminde devrim yaratmayı vaat ediyor.

Google Meet, toplantı notları için yeni bir AI özelliği sunuyor

Bu özellik, toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökmek ve özetlemek için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanacak. Oluşturulan notlar Meet saklama politikasına uygun olarak toplantı sahibinin Google Drive klasöründe depolanacak.

Ek olarak, bu notlar tamamen aranabilir olduğundan ihtiyacınız olan bilgiyi bulmanızı oldukça kolaylaştıracak. Bu yenilik başlangıçta yalnızca Gemini Enterprise, Gemini Education Premium veya AI Meetings ve Messaging eklenti lisanslarına sahip Google Workspace müşterilerine sunuluyor.

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Yöneticiler özelliğin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği konusunda kontrole sahip olacak ve özelliğin belirli kullanıcı gruplarının mı yoksa tüm kuruluşun kullanımına mı sunulacağına karar verebilecek. Google'a göre bu özellik, çevrimiçi toplantı deneyimini kökten değiştirebilir ve katılımcıların manuel olarak not alma endişesi olmadan sohbete odaklanmasına olanak tanıyabilir.

Ancak yapay zeka, toplantı sırasında söylenen her şeyi yazıya dökeceğinden gizlilik endişeleri ortaya çıkabilir. Yönetici ayarı, 13 Ağustos 2024'ten itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak. Google'ın önümüzdeki haftalarda detaylı bir kullanılabilirlik zaman çizelgesi sunması bekleniyor.

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Google Meet'e yapay zekalı not alma özelliği geliyor