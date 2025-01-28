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    Anlık Bildirim

    Gemini AI artık Samsung uygulamalarıyla entegre çalışıyor

    Samsung, Galaxy S25 tanıtım etkinliğinde Gemini Live ile yapılabileceklere dikkat çekti. Bu bir yana Gemini AI, yüklü gelen Samsung uygulamalarıyla da çalışıyor.
    samsung uygulamaları google gemini ai yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S25 serisini (Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25) tanıttığı Unpacked etkinliği sırasında Google, Gemini'nin dört Samsung uygulamasıyla çalışacağını açıkladı: Takvim, Saat, Notlar ve Hatırlatıcı.

    Kullanıcılar, Gemini’den takvim etkinliği oluşturmasını, silmesini veya düzenlemesini isteyebilecek. Gemini, bir fotoğraftaki bilgiyi alarak etkinlik oluşturabilecek. Yapay zeka ayrıca belli tarih aralığındaki etkinlikleri görmenize izin verecek. Yalnız Gemini, aynı gün başka etkinliğiniz olup olmadığını gösteremeyecek, etkinlikleri paylaşamayacak.

    Notlar bölümünde, kullanıcılar Gemini’den not almasını, mevcut notlarını özetlemesini, açıklama ve başlığa göre notları sunmasını isteyebilecek. Gemini, klasör oluşturma veya silme, notlara etiket ekleme, notu kişiyle paylaşma konusunda yardımcı olamayacak.

    Gemini, belli tarih ve saate anımsatıcı ekleme, anımsatıcı arama (ad, tarih, saat bazlı), anımsatıcı silme işlemlerinde kullanıcılara hız kazandıracak. Ancak, liste çıkarma, fotoğraf veya konum ekleme, kategorileri düzenleme işinde yardım edemeyecek.

    Samsung'un stok uygulamaları için Gemini uzantılarının One UI 7 güncellemesini alacak eski modellere de gelmesi bekleniyor. Bu arada Galaxy S25 telefonlarda yan/güç düğmesine basarak Gemini aktif edilebiliyor. Samsung, Gemini Live ile neler yapılabildiğine ilişkin bir video da paylaştı:

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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