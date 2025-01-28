2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Galaxy S25 serisi ile Google Gemini zincirlerini kırıyor 6 gün önce eklendi

Kullanıcılar, Gemini’den takvim etkinliği oluşturmasını, silmesini veya düzenlemesini isteyebilecek. Gemini, bir fotoğraftaki bilgiyi alarak etkinlik oluşturabilecek. Yapay zeka ayrıca belli tarih aralığındaki etkinlikleri görmenize izin verecek. Yalnız Gemini, aynı gün başka etkinliğiniz olup olmadığını gösteremeyecek, etkinlikleri paylaşamayacak.

Notlar bölümünde, kullanıcılar Gemini’den not almasını, mevcut notlarını özetlemesini, açıklama ve başlığa göre notları sunmasını isteyebilecek. Gemini, klasör oluşturma veya silme, notlara etiket ekleme, notu kişiyle paylaşma konusunda yardımcı olamayacak.

Gemini, belli tarih ve saate anımsatıcı ekleme, anımsatıcı arama (ad, tarih, saat bazlı), anımsatıcı silme işlemlerinde kullanıcılara hız kazandıracak. Ancak, liste çıkarma, fotoğraf veya konum ekleme, kategorileri düzenleme işinde yardım edemeyecek.

Samsung'un stok uygulamaları için Gemini uzantılarının One UI 7 güncellemesini alacak eski modellere de gelmesi bekleniyor. Bu arada Galaxy S25 telefonlarda yan/güç düğmesine basarak Gemini aktif edilebiliyor. Samsung, Gemini Live ile neler yapılabildiğine ilişkin bir video da paylaştı:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Gemini AI artık Samsung uygulamalarıyla entegre çalışıyor