Google Haritalar'a yeni güncelleme: Bina girişlerini gösterebilecek

Tam Boyutta Gör Google Haritalar, geliştirilmiş olay raporlama sistemi sunan büyük bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar artık daha büyük ve daha sezgisel simgeler sayesinde yol kapanışlarını, yol çalışmalarını, hız kameralarını ve polis güçlerinin varlığını daha kolay bir şekilde bildirebilecek.

Olay raporlama kullanıcı arayüzü değişti

Diğer sürücüler bu olayları basit bir dokunuşla doğrulayabilecek ve böylece bilgilerin doğruluğu gerçek zamanlı olarak artırılabilecek. Ek olarak Haritalar, siz yaklaştığınızda bina girişini tanımlayacak yeni bir konum yönlendirme özelliği de sunacak.

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Google Haritalar hizmeti ayrıca yaklaştığınızda bir binanın girişini tanımlayacak yeni bir hedef rehberliği ekliyor. Bu özellik, kırmızıyla vurgulayarak gittiğiniz binayı tam olarak belirleyecek ve yeşil bir gösterge binanın ana girişini gösterecek. Google ayrıca yakınlardaki otoparkları da göstermeye başlayacak.

Geliştirilmiş olay raporlama özelliği şu anda Android, iOS, Google'ın yerleşik olduğu araçlar, Android Auto ve Apple Carplay'deki Google Haritalar'da kullanıma sunuluyor. Varış noktası rehberliği ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

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