Google Haritalar'a yeni güncelleme: Bina girişlerini gösterebilecek

Olay raporlama kullanıcı arayüzü değişti
Diğer sürücüler bu olayları basit bir dokunuşla doğrulayabilecek ve böylece bilgilerin doğruluğu gerçek zamanlı olarak artırılabilecek. Ek olarak Haritalar, siz yaklaştığınızda bina girişini tanımlayacak yeni bir konum yönlendirme özelliği de sunacak.
Google Haritalar hizmeti ayrıca yaklaştığınızda bir binanın girişini tanımlayacak yeni bir hedef rehberliği ekliyor. Bu özellik, kırmızıyla vurgulayarak gittiğiniz binayı tam olarak belirleyecek ve yeşil bir gösterge binanın ana girişini gösterecek. Google ayrıca yakınlardaki otoparkları da göstermeye başlayacak.
Geliştirilmiş olay raporlama özelliği şu anda Android, iOS, Google'ın yerleşik olduğu araçlar, Android Auto ve Apple Carplay'deki Google Haritalar'da kullanıma sunuluyor. Varış noktası rehberliği ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.