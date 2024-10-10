Google'ın AI görüntü oluşturucusu Imagen 3 kullanıma sunuldu

Imagen 3 dünya çapında kullanıma sunuluyor
Bu gelişmiş yapay zeka görüntü oluşturucu daha gerçekçi ayrıntılara sahip ve çeşitli stillerde görüntüler oluşturarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Imagen 3 aracı, Google I/O etkinliğinde sergilenen üç temel özellik ile birlikte geliyor.
Gemini'nin keskin ayrıntılar, canlı renkler ve daha az eser içeren görüntüler oluşturmasını sağlıyor. Araç ayrıca görüntülere daha gerçekçi ayrıntılar ekleyerek onları daha gerçekçi hale getiriyor. Ayrıca kullanıcılara çeşitli stillerde görüntüler üretme özgürlüğü veriyor.
Imagen 3 aracını kullanmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan bir Google hesabı ve web veya telefon üzerinden Gemini'ye erişim. Görüntü oluşturma işlemi komut istemine girilerek başlatılıyor. Komut girildikten sonra Imagen 3 kullanılarak görseller otomatik olarak üretildiğinden manuel aktivasyona gerek olmuyor.
Google ayrıca Imagen 3 aracı kullanılarak oluşturulan tüm görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulan bir görüntü kimliği taşıyacağından emin olacak. Hem görsel üzerinde logo olarak hem de meta veriler içerisinde bu bilgi yer alacak. Bu özellik, görsellerin kaynağı hakkında şeffaflığın korunmasını ve kullanıcıların görsellerin Google'ın yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu bilmelerini amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.