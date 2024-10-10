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Tam Boyutta Gör Google, en son yapay zeka (AI) aracı Imagen 3'ü tüm Gemini kullanıcıları için yayınladı. Güncelleme ilk olarak bu yılın başlarında Google I/O etkinliğinde duyuruldu ve şu anda platformun ücretsiz ve ücretli tüm kullanıcılarına sunuluyor.

Imagen 3 dünya çapında kullanıma sunuluyor

Bu gelişmiş yapay zeka görüntü oluşturucu daha gerçekçi ayrıntılara sahip ve çeşitli stillerde görüntüler oluşturarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Imagen 3 aracı, Google I/O etkinliğinde sergilenen üç temel özellik ile birlikte geliyor.

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Gemini'nin keskin ayrıntılar, canlı renkler ve daha az eser içeren görüntüler oluşturmasını sağlıyor. Araç ayrıca görüntülere daha gerçekçi ayrıntılar ekleyerek onları daha gerçekçi hale getiriyor. Ayrıca kullanıcılara çeşitli stillerde görüntüler üretme özgürlüğü veriyor.

Imagen 3 aracını kullanmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan bir Google hesabı ve web veya telefon üzerinden Gemini'ye erişim. Görüntü oluşturma işlemi komut istemine girilerek başlatılıyor. Komut girildikten sonra Imagen 3 kullanılarak görseller otomatik olarak üretildiğinden manuel aktivasyona gerek olmuyor.

Google ayrıca Imagen 3 aracı kullanılarak oluşturulan tüm görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulan bir görüntü kimliği taşıyacağından emin olacak. Hem görsel üzerinde logo olarak hem de meta veriler içerisinde bu bilgi yer alacak. Bu özellik, görsellerin kaynağı hakkında şeffaflığın korunmasını ve kullanıcıların görsellerin Google'ın yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu bilmelerini amaçlıyor.

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Google'ın AI görüntü oluşturucusu Imagen 3 kullanıma sunuldu