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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Meet kişisel arka plan özelliği webe geldi

    Google Meet görüntülü görüşme uygulaması artık arka planlarınız kişisel hale getirmenize olanak tanıyor. Güncelleme ilk olarak web sürümünde dağıtıma başladı.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Görüntülü görüşme esnasında bulunduğu ortamın arka plan olmasını istemeyenler için sunulan özelleştirilmiş arka plan teknolojisi büyük ilgi görmeye başladı. Hatta zaman zaman bir tercih sebebi bile olabiliyor. Google Meet de bu ilgiyi kaçırmak istemiyor.

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    Google Meet özel arka planlar

    Google Meet web sürümüne gelen yeni bir güncelleme ile artık dilediğiniz görseli görüntülü görüşmelerde arka plan olarak kullanabileceksiniz. Bir süredir test aşamasında olan arka plan özelliği bu haftadan itibaren tüm kullanıcılara dağıtıma başladı.

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    Windows, Mac ve Chrome OS kullanıcıları Google’ın oldukça geniş görsel kataloğundan seçim yapabilecek veya kendi görsellerini de yükleyebilecekler. Böylece ek bir yazılım kullanmaya da gerek kalmayacak.

    Güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının bir haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Android ve iOS kullanıcılarının da yakın bir zamanda bu özelliğe kavuşacağı dile getiriliyor.



    https://www.engadget.com/google-meet-custom-backgrounds-201805183.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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