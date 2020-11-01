Google Meet kişisel arka plan özelliği webe geldi

Görüntülü görüşme esnasında bulunduğu ortamın arka plan olmasını istemeyenler için sunulan özelleştirilmiş arka plan teknolojisi büyük ilgi görmeye başladı. Hatta zaman zaman bir tercih sebebi bile olabiliyor. Google Meet de bu ilgiyi kaçırmak istemiyor.

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Google Meet web sürümüne gelen yeni bir güncelleme ile artık dilediğiniz görseli görüntülü görüşmelerde arka plan olarak kullanabileceksiniz. Bir süredir test aşamasında olan arka plan özelliği bu haftadan itibaren tüm kullanıcılara dağıtıma başladı.

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Windows, Mac ve Chrome OS kullanıcıları Google’ın oldukça geniş görsel kataloğundan seçim yapabilecek veya kendi görsellerini de yükleyebilecekler. Böylece ek bir yazılım kullanmaya da gerek kalmayacak.

Güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının bir haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Android ve iOS kullanıcılarının da yakın bir zamanda bu özelliğe kavuşacağı dile getiriliyor.

https://www.engadget.com/google-meet-custom-backgrounds-201805183.html

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