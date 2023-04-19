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    Google Meet katılımcıların videolarını kapatma imkânı sunuyor

    Google Workspace, G Suite Basic ve Business kullanıcıları kısa süre içerisinde Google Meet sessize alma özelliğine kavuşacak. Bu özellik diğer katılımcıların video akışlarını kapatıyor.
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    Google Meet Tam Boyutta Gör
    Pandemi dönemi geride kalsa da uzaktan etkileşim alışkanlıkları kalıcı oldu. Uzaktan etkileşim artık pek çok alanda temel unsurlardan birisi haline gelmiş durumda. Teknoloji devleri bu alana yatırım yapmayı sürdürüyor.

    Google Meet yeni özelliğe kavuşuyor

    Google Meet yeni güncellemesinde sunulan özellik bir kullanıcının diğer katılımcıların video görüntüsünü kapatmasına imkân tanıyor. Böylece örneğin sunum yapıyorsa katılımcıların penceresinde gelişen hareketlilikten etkilenmemiş olacak.

    Video kapatma özelliği sadece kapatan kişi için geçerli. Yani diğer katılımcılar normal bir şekilde birbirlerinin video pencerelerini görebilecekler. Bu özelliğe katılımcının penceresindeki yüzer menüye tıklayarak ulaşılıyor. Menüde kapatma ve açma özellikleri yer alıyor.

    Diğer taraftan sadece mobile özel olarak Sadece Ses özelliği de geliyor. Bu özellik ile kullanıcı sunum yapan kişi hariç diğer tüm katılımcıların video penceresini kapatıyor. Bu da yine sadece kapatan kişiye özel bir durum olacak. Google Meet pencere kapatma özelliği bu haftadan itibaren mobil ve masaüstüne dağıtıma başladı.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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