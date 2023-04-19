Google Meet katılımcıların videolarını kapatma imkânı sunuyor

Google Meet yeni özelliğe kavuşuyor
Google Meet yeni güncellemesinde sunulan özellik bir kullanıcının diğer katılımcıların video görüntüsünü kapatmasına imkân tanıyor. Böylece örneğin sunum yapıyorsa katılımcıların penceresinde gelişen hareketlilikten etkilenmemiş olacak.
Video kapatma özelliği sadece kapatan kişi için geçerli. Yani diğer katılımcılar normal bir şekilde birbirlerinin video pencerelerini görebilecekler. Bu özelliğe katılımcının penceresindeki yüzer menüye tıklayarak ulaşılıyor. Menüde kapatma ve açma özellikleri yer alıyor.
Diğer taraftan sadece mobile özel olarak Sadece Ses özelliği de geliyor. Bu özellik ile kullanıcı sunum yapan kişi hariç diğer tüm katılımcıların video penceresini kapatıyor. Bu da yine sadece kapatan kişiye özel bir durum olacak. Google Meet pencere kapatma özelliği bu haftadan itibaren mobil ve masaüstüne dağıtıma başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)