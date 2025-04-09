Pixel serisinde fiyat stratejisi değişiyor: Katlanabilir modeller ucuzluyor

Google, katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştıracak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirketin Ağustos ayında tanıtacağı Pixel 10 Pro Fold modelinin, önceki versiyona göre daha uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. İddialara göre cihaz, 1.600 dolarlık bir fiyatla piyasaya çıkacak. Bu rakam, geçen yılın modeli olan Pixel 9 Pro Fold’a göre 200 dolar daha düşük.

Katlanabilir modellerdeki bu fiyat düşüşü, önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. 2027’de tanıtılması beklenen Pixel 12 Pro Fold’un fiyatının 1.500 dolar olacağı konuşuluyor. Bu da Google’ın zamanla katlanabilir telefonları daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak istediğini gösteriyor.

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Şirketin ürün takvimi de şekillenmiş durumda. Her yıl ağustos ayında dört yeni Pixel cihazının tanıtılması artık bir gelenek hâline geliyor. Daha uygun fiyatlı Pixel a serisinin ise her ilkbaharda kullanıcılarla buluşmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu serinin başlangıç fiyatı da 2028’e kadar 499 dolar seviyesinde sabit kalacak.

Öte yandan, klasik Pixel modellerinde ufak da olsa bir fiyat artışı var. Pixel 10’un 800 dolar, Pixel 10 Pro XL’in ise 1.200 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Ancak dikkat çeken detay, Pixel 10 Pro modelinin fiyatının değişmeyecek olması. Google, amiral gemisi segmentinde bu modelle dengenin merkezini korumayı planlıyor gibi görünüyor.

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Pixel serisinde fiyat stratejisi değişiyor: İşte yeni fiyatlar