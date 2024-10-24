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    OnePlus 13, AnTuTu skoru ve oyun performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor

    Çinli teknoloji devi OnePlus tarafından kısa bir zaman içerisinde tanıtımı yapılacak olan yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13, şimdi de AnTuTu platformunda elde ettiği puan ile gündemde.

    OnePlus 13, AnTuTu skoru ve oyun performansı ile dikkatleri üzeri Tam Boyutta Gör

    OnePlus 13, 31 Ekim'de Çin'de tanıtılacak ve Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek. Tanıtımdan önce cihazın elde ettiği benchmark sonuçları performans açısından dikkat çekiyor. OnePlus 13, AnTuTu testinde 3.094.447 puan alarak bu alanda 3 milyon barajını aşan tek Snapdragon 8 Elite cihazı oldu. Bu sonuç, yonga setinin gelişmiş mimarisi sayesinde hem CPU hem de GPU performansında önemli bir artış sağlandığını gösteriyor. Snapdragon 8 Elite’in 3nm üretim süreci, güç verimliliği ve ısıl yönetim açısından selefi Snapdragon 8 Gen 3'e göre daha iyi sonuçlar vadediyor.

    Benchmark testlerinden biri olan Geekbench 6'da cihaz, tek çekirdek performansında 3.170, çok çekirdek performansında ise 9.905 puan aldı. Başka bir teste göre ise bu skorlar sırasıyla 3.238 ve 10.125 olarak kaydedildi. Grafik performansı da oldukça etkileyici; GFX Bench Aztec testlerinde 1080p Vulkan testinde 336 FPS, 1440p Vulkan testinde ise 122 FPS sonuçlandı. Bu skorlar, cihazın özellikle oyun performansında oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

    Bir diğer önemli test, cihazın Genshin Impact oyununu 30 dakika boyunca yüksek kare hızında sorunsuz bir şekilde oynatabilmesi. Test sırasında 864p çözünürlükte ortalama 60,25 FPS değeri elde edildi, bu da OnePlus 13’ün zorlayıcı oyunlarda bile sorunsuz bir deneyim sunduğunu kanıtlıyor. Snapdragon 8 Elite’in yeni Oryon CPU çekirdekleri, güç verimliliğini artırırken daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Cihazın 5.840 mAh bataryaya sahip olacağına dair duyumlar mevcut, bu da OnePlus 12'ye kıyasla (5.400 mAh) önemli bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, geçen yılki modelde olduğu gibi 100W hızlı şarj desteği bulunacak.

    Tasarım açısından bakıldığında, OnePlus 13’ün markanın imza tasarım çizgisini devam ettireceği söyleniyor. Arka kamerada 50MP Sony LYT 808 ana sensörün yer alması bekleniyor. Tasarım ve kamera özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi lansmanda ortaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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