OnePlus 13, AnTuTu skoru ve oyun performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor

Tam Boyutta Gör

OnePlus 13, 31 Ekim'de Çin'de tanıtılacak ve Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek. Tanıtımdan önce cihazın elde ettiği benchmark sonuçları performans açısından dikkat çekiyor. OnePlus 13, AnTuTu testinde 3.094.447 puan alarak bu alanda 3 milyon barajını aşan tek Snapdragon 8 Elite cihazı oldu. Bu sonuç, yonga setinin gelişmiş mimarisi sayesinde hem CPU hem de GPU performansında önemli bir artış sağlandığını gösteriyor. Snapdragon 8 Elite’in 3nm üretim süreci, güç verimliliği ve ısıl yönetim açısından selefi Snapdragon 8 Gen 3'e göre daha iyi sonuçlar vadediyor.

Benchmark testlerinden biri olan Geekbench 6'da cihaz, tek çekirdek performansında 3.170, çok çekirdek performansında ise 9.905 puan aldı. Başka bir teste göre ise bu skorlar sırasıyla 3.238 ve 10.125 olarak kaydedildi. Grafik performansı da oldukça etkileyici; GFX Bench Aztec testlerinde 1080p Vulkan testinde 336 FPS, 1440p Vulkan testinde ise 122 FPS sonuçlandı. Bu skorlar, cihazın özellikle oyun performansında oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

Galaxy S25 serisinde hangi yonga seti kullanılacak? 1 gün önce eklendi

Bir diğer önemli test, cihazın Genshin Impact oyununu 30 dakika boyunca yüksek kare hızında sorunsuz bir şekilde oynatabilmesi. Test sırasında 864p çözünürlükte ortalama 60,25 FPS değeri elde edildi, bu da OnePlus 13’ün zorlayıcı oyunlarda bile sorunsuz bir deneyim sunduğunu kanıtlıyor. Snapdragon 8 Elite’in yeni Oryon CPU çekirdekleri, güç verimliliğini artırırken daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Cihazın 5.840 mAh bataryaya sahip olacağına dair duyumlar mevcut, bu da OnePlus 12'ye kıyasla (5.400 mAh) önemli bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, geçen yılki modelde olduğu gibi 100W hızlı şarj desteği bulunacak.

Tasarım açısından bakıldığında, OnePlus 13’ün markanın imza tasarım çizgisini devam ettireceği söyleniyor. Arka kamerada 50MP Sony LYT 808 ana sensörün yer alması bekleniyor. Tasarım ve kamera özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi lansmanda ortaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OnePlus 13, AnTuTu skoru ve oyun performansı ile dikkatleri üzeri