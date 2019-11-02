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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek

    Google'ın en yeni amiral gemileri, ses kaydını internet bağlantısı gerektirmeden yazıya dönüştürebilen ses kayıt uygulamasına sahip. Bu uygulama, iddaya göre tüm Pixel modellerine gelecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek

    Gooogle’ın yeni amiral gemisi modelinde dikkat çekici özelliklerden birisi olan Ses Kayıt uygulaması, sesi yazıya herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden dönüştürebiliyor. Şimdiye kadar sadece bu telefona özgü olacağını düşündüğümüz bu özellik, Reddit üzerindeki resmi bir Google hesabına göre diğer Pixel modellerine de güncellemeyle ulaştırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung taşınabilir kablosuz hızlı şarj cihazı ön inceleme"

    Özelliğin detayları ya da hangi tarihte kullanıcılara sunulacağıyla ilgili olarak herhangi bir bilgi paylaşılmayan gönderide sadece gelecekten konuşuluyor. Özelliği en az Pixel 3 serisine getirmesi son derece mantıklı olan Google, umarız tüm modellere bunu aktarır. Özellikle ilgili sahip olduğumuz bilgiler, çalışması için herhangi bir özel donanım gerektirmediği yönünde.



    https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/dp7kyu/voice_recorder_transcription_app/ Yorum Yaz
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