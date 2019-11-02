Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek

Gooogle’ın yeni amiral gemisi modelinde dikkat çekici özelliklerden birisi olan Ses Kayıt uygulaması, sesi yazıya herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden dönüştürebiliyor. Şimdiye kadar sadece bu telefona özgü olacağını düşündüğümüz bu özellik, Reddit üzerindeki resmi bir Google hesabına göre diğer Pixel modellerine de güncellemeyle ulaştırılacak.

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Özelliğin detayları ya da hangi tarihte kullanıcılara sunulacağıyla ilgili olarak herhangi bir bilgi paylaşılmayan gönderide sadece gelecekten konuşuluyor. Özelliği en az Pixel 3 serisine getirmesi son derece mantıklı olan Google, umarız tüm modellere bunu aktarır. Özellikle ilgili sahip olduğumuz bilgiler, çalışması için herhangi bir özel donanım gerektirmediği yönünde.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/dp7kyu/voice_recorder_transcription_app/