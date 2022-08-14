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    Google Pixel 6A'nın ekranı hız aşırtma ile 90Hz'e çıkarıldı

    Geçtiğimiz Haziran ayında 60Hz'lik bir panel ile piyasaya sürülen Pixel 6a'nın 90Hz yenileme hızını desteklediği ortaya çıktı. Geliştiriciler şimdi yeni bir yazılım (ROM) üzerinde çalışıyor.
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    Pixel 6a
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    Geçtiğimiz aylarda Pixel 6 serisinin uygun fiyatlı seçeneği Pixel 6a'yı piyasaya süren Google, yeni telefonun 60Hz yenileme hızı sebebiyle sert eleştiriler aldı. Ancak bir geliştiricinin son keşiflerine göre, Pixel 6a daha yüksek yenileme hızlarını destekliyor gibi görünüyor.

    Kısıtlamanın yazılımsal olduğu düşünülüyor

    Yakın zamanda bazı meraklı geliştiriciler tarafından, Pixel 6 ve Pixel 6a’nın aynı entegre ekran donanımına sahip olduğu keşfedilmişti. Bu teoriden yola çıkarak Pixel 6a'nın panelinin hız aşırtılabilir olup olmadığını kontrol eden TheLunarixus adlı bir geliştirici, Pixel 6’nın ekran sürücüsünü ve yazılım paketini Pixel 6a'nın Android 13 sürümüyle bir araya getirdi.

    Elde edilen sonuçları Twitter üzerinden paylaşan kullanıcı, panelde renk kalibrasyonu ve bazı düzeltilebilir küçük sorunlar ile karşılaştığını belirtse de, Pixel 6a’nın 90Hz yenileme hızında çalışabildiğini keşfetti. Buna ek olarak yapılan değişikliğin ''panelin varsayılan voltajlarını ve güç tüketimini olduğu gibi bıraktığını ve bunun da donanıma zarar verme olasılığının düşük olduğunu'' belirten TheLunarixus,Pixel 6a sahipleri için yakında yeni bir yazılım (ROM) paylaşmayı planlıyor.

    Öte yandan Pixel 6a'da yapılan kısıtlamanın yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğu henüz bilinmiyor. Yeni geliştirme birçok haber kaynağı tarafından onaylanırken, bazı kullanıcılar ekranda yeşil bir renk tonu oluştuğunu belirtti. 

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