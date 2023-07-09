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    Google’dan büyük başarı: Pixel telefonları Japonya pazarında ikinci sıraya yerleşti

    Son yıllarda yaptığı yatırımlar ile Pixel markasını güçlendiren Google, yatırımlarının meyvesini yemeye başladı. Yeni rapora göre Pixel, Japonya’da en çok tercih edilen ikinci marka oldu.
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    Pixel markası büyümeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    2016 yılından beri Pixel markası altında akıllı telefonlar üreten Google uzun bir süre bu telefonlar ile yüksek satış sayılarına ulaşamamıştı ancak firmanın son yıllarda yaptığı yatırımlar işe yaramaya başlamış. Google, sonunda bir ülkede en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından birine sahip.

    Google Japonya’da ikinci sırada

    Son yıllarda Pixel markasına yaptığı yatırımlar ile cihazları uygun fiyatlı bir seçenek haline getiren Google, yatırımlarının karşılığını bulmaya başladı. Ünlü istatistik firması Counterpoint Research, Pixel markasının Japonya’da iPhone’dan sonra en çok tercih edilen telefon markası olduğunu duyurdu.

    2023’ün birinci çeyreğini baz alan bu araştırmaya göre Google Pixel markası, Japonya’da %9’luk pazar payı ile en çok tercih edilen ikinci telefon markası olmayı başardı. Firmanın ülkede Sony ve Sharp gibi Japon firmalarının önüne geçmesi oldukça büyük bir başarı. Aynı zamanda bu veriler, markanın önceki yıla göre %67’den yüksek bir gelişmeye sahip olduğunu gösteriyor. 

    Pixel markası büyümeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Counterpoint’in yorumuna göre Google’ın bu başarısının arkasında büyük oranda Pixel 6a ve Pixel 7 cihazları var. Ayrıca Pixel 7a’nın ilk üç haftasında Pixel 6a’ya göre %76 daha yüksek satışlara ulaştığı da gelen bilgiler arasında. Son olarak araştırma, küresel Pixel satışlarının %34’ün Japonya’da, %31’inin ise ABD’de yapıldığını belirtiyor. Umarız Google, Japonya’da gördüğü bu başarıdan etkilenir ve Pixel markasını daha çok ülkede kullanıma sunar.
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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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