Google’dan büyük başarı: Pixel telefonları Japonya pazarında ikinci sıraya yerleşti

Son yıllarda Pixel markasına yaptığı yatırımlar ile cihazları uygun fiyatlı bir seçenek haline getiren Google, yatırımlarının karşılığını bulmaya başladı. Ünlü istatistik firması Counterpoint Research, Pixel markasının Japonya’da iPhone’dan sonra en çok tercih edilen telefon markası olduğunu duyurdu.
2023’ün birinci çeyreğini baz alan bu araştırmaya göre Google Pixel markası, Japonya’da %9’luk pazar payı ile en çok tercih edilen ikinci telefon markası olmayı başardı. Firmanın ülkede Sony ve Sharp gibi Japon firmalarının önüne geçmesi oldukça büyük bir başarı. Aynı zamanda bu veriler, markanın önceki yıla göre %67’den yüksek bir gelişmeye sahip olduğunu gösteriyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)