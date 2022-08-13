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    Samsung Galaxy Z serisi, Galaxy S’i tahtından edebilir

    Geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini tanıtan Samsung, katlanabilir telefonları geleceğin standardı olarak nitelendirdi. 2025'e kadar Galaxy S serisinin yerini alabilir.
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    Samsung Galaxy Z serisi, Galaxy S’i tahtından edebilir
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    Katlanabilir Galaxy Z serisi akıllı telefonlar ile sektörde büyük bir başarıya imza atan Samsung, popüler serinin geleceği hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yakın zamanda Note serisini rafa kaldırarak ana odağını Galaxy S ve Galaxy Z serilerine çeviren teknoloji devi, gelecekte katlanabilir cihazların ana akım Galaxy S serisini geride bırakacağını düşünüyor.

    Akıllı telefonların yeni standardı olacak

    Gazeteciler ile yapılan bir röportajda yeni açıklamalarda bulunan Samsung Mobil Deneyim İş Birimi Başkanı TM Roh, ''2025 yılına kadar katlanabilir cihazların, Samsung’un toplam Premium akıllı telefon gönderilerinin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturacağını'' dile getirdi. Ayrıca günümüzde yaşanan küresel ve ekonomik sıkıntıların premium akıllı telefon pazarınına olan etkilerine değinen Roh, katlanabilir cihazların gelecekte yeni bir standart haline geleceğini belirtti.

    İngiltere merkezli analist şirketi Omdia’nın verilerine göre, 2020 ve 2021 arasında katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları yüzde 309 oranında artarak toplam 9 milyona ulaştı. Bu sevkiyatların büyük çoğunluğunu ise, geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 cihazlar oluşturuyor. Samsung'un hedefleri doğrultusunda gelecekte daha uygun fiyatlı katlanabilir cihazlar ile karşılaşabiliriz.

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