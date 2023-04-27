Tam Boyutta Gör Google, 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O geliştiriciler konferasında Android 14 yanında Pixel 7a gibi yeni ürünler de tanıtacak. Lansman öncesinde mavi, gri ve beyaz renk seçenekleriyle görünen Pixel 7a’nın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Google Pixel 7a, farklı renk seçenekleriyle ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Pixel 7a, Google’ın mevcut telefonları arasında en uygun fiyatlı modeli olabilir. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da bulunan Google Tensor G2 işlemciden güç alacak telefon, delik çentikli ekranı ve arkada vizör şeklinde kamera modülüyle tasarım yönünden Pixel 6a modeli ile aynı olacak. Mavi, gri ve beyaz dışında Google online mağazaya özel bir renkle gelmesi beklenen telefonun resmî kılıflarının paylaşılmasının ardından tüm özellikleri de açığa çıkarıldı. İşte Pixel 7a’nın özellikleri:

Beklenen Pixel 7a özellikleri

Ekran : 6.1 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz, OLED

: 6.1 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz, OLED İşlemci : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 Bellek : 8GB LPDDR5 RAM

: 8GB LPDDR5 RAM Depolama : 128GB UFS 3.1

: 128GB UFS 3.1 Arka kamera : 64MP OIS, 12MP ultra geniş

: 64MP OIS, 12MP ultra geniş Ön kamera : 10.8MP

: 10.8MP Batarya : 4400 mAh, 20w kablolu şarj

: 4400 mAh, 20w kablolu şarj İşletim sistemi: Android 13

Pixel 7a’nın fiyatının 499 dolar olması bekleniyor.

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Google Pixel 7a'nın tüm özellikleri sızdırıldı