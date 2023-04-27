Google Pixel 7a'nın tüm özellikleri sızdırıldı

Pixel 7a, Google’ın mevcut telefonları arasında en uygun fiyatlı modeli olabilir. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da bulunan Google Tensor G2 işlemciden güç alacak telefon, delik çentikli ekranı ve arkada vizör şeklinde kamera modülüyle tasarım yönünden Pixel 6a modeli ile aynı olacak. Mavi, gri ve beyaz dışında Google online mağazaya özel bir renkle gelmesi beklenen telefonun resmî kılıflarının paylaşılmasının ardından tüm özellikleri de açığa çıkarıldı. İşte Pixel 7a’nın özellikleri:
Beklenen Pixel 7a özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, FHD+ çözünürlük, 90Hz, OLED
- İşlemci: Google Tensor G2
- Bellek: 8GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 128GB UFS 3.1
- Arka kamera: 64MP OIS, 12MP ultra geniş
- Ön kamera: 10.8MP
- Batarya: 4400 mAh, 20w kablolu şarj
- İşletim sistemi: Android 13
Pixel 7a’nın fiyatının 499 dolar olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”