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    Google Pixel 7a, farklı renk seçenekleriyle ortaya çıktı

    Pixel 7a, Google'ın I/O 2023 etkinliğinde tanıtacağı yeni orta sınıf akıllı telefon olacak. Google Pixe 7a'nın yüksek kalitede render görüntüleri paylaşıldı.    
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    google pixel 7a render görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Google’ın Pixel 6a’nın halefini 10 Mayıs’ta düzenlenecek I/O 2023’te tanıtması bekleniyor. Tanıtımdan önce, Pixel 7a’nın tasarımını ortaya koyan render görseller paylaşıldı. Karşınızda üç renk seçeneğiyle Pixel 7a ve bilinen teknik özellikleri:

    Google Pixel 7a, beyaz, gri ve mavi renk seçenekleriyle gelebilir. Telefonun tasarım yönünden Pixel 6a’ya çok benzediği görülüyor. Önde ekranın ortasında delik çentik yerini korurken, arkada LED flaşlı çift arka kamera kurulumu göreceğiz. Dört bir yanda oldukça kalın çerçeveler dikkat çekiyor. Yan düğmelerin yerleşiminde de bir değişiklik görünmüyor.

    Google Pixel 7a bilinen özellikleri

    google pixel 7a bilinen özelikleri Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 7a, 6.1 inç, 90Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekrana sahip olacak. Google, yeni modelde 128GB sınırını kaldırıyor. Tensor G2 işlemciden güç alacak telefon, 8GB RAM 256GB dahili depolama alanı ile gelecek. Arkada 64MP Sony IMX787 ana kamera, 12MP ultra geniş kamera yer alacak; önde 10.8MP ön kamera olacak. Telefonun batarya kapasitesi bilinmiyor ancak 5w kablosuz şarjı destekleyeceği söyleniyor. Pixel 7a, Android 13 işletim sistemiyle gelecek.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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