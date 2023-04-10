Google Pixel 7a, farklı renk seçenekleriyle ortaya çıktı

Google Pixel 7a, beyaz, gri ve mavi renk seçenekleriyle gelebilir. Telefonun tasarım yönünden Pixel 6a’ya çok benzediği görülüyor. Önde ekranın ortasında delik çentik yerini korurken, arkada LED flaşlı çift arka kamera kurulumu göreceğiz. Dört bir yanda oldukça kalın çerçeveler dikkat çekiyor. Yan düğmelerin yerleşiminde de bir değişiklik görünmüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı