Google Pixel 9 Pro Fold’un tasarımı sızdırıldı: Çok mu simetrik ne?

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Google'ın Pixel 9 Pro Fold modeline ait yeni render görselleri sızdırıldı ve bu sayede cihazın renk seçenekleri ile tasarımı hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Pixel Fold'un 2022'deki lansmanından sonra, Google'ın yeni katlanabilir cihazında pek çok değişiklik yaptığı görülüyor.

Pixel 9 Pro Fold'un tasarımı, selefine kıyasla daha klasik bir katlanabilir telefon görünümünde. Dış ekran, daha yüksek bir ekran gövde oranına sahip ve geleneksel bir telefon görünümünü andırıyor. Ekranın ortasında bir delik şeklinde kamera yer alırken, tüm kenarlar simetrik çerçevelerle çevrili. İç ekran da aynı şekilde simetrik çerçevelerle çevrili ve selfie kamerası üst sağ köşede yer alıyor.

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Pixel 9 Pro Fold, yuvarlatılmış köşeleri sayesinde elde daha iyi bir tutuş imkanı sunabilir. Arka panelde, üç sensörü ve LED flaşı barındıran iki hap şeklinde kesilmiş dikdörtgen bir kamera adası mevcut. Ses açma/kapama ve güç düğmeleri cihazın sağ kenarına yerleştirilmiş. Sızdırılan render görsellerine göre cihaz, Obsidyen ve Porselen renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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Sızdırılan diğer bilgilere göre, Pixel 9 Pro Fold, 6.3 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik büyük bir iç Super Actua ekranla gelecek. Kamera sistemi, 48MP ana, 10.5MP ultra geniş ve 10.8MP telefoto sensörlerinden oluşacak. Cihaz, 16GB RAM ile desteklenen Tensor G4 çip seti ile güçlendirilecek ve Gemini AI teknolojisine sahip olacak.

Google'ın yeni katlanabilir cihazı, önceki modellerden daha yüksek performans ve kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Özellikle daha ince ve simetrik çerçeveler, kullanıcıların daha geniş bir ekran alanından faydalanmalarını sağlayacak. Obsidyen ve Porselen renk seçenekleri de kullanıcıların estetik tercihlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Pixel 9 Pro Fold, Google'ın katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını pekiştirecek gibi görünüyor.

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