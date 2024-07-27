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    Google Pixel 9 Pro Fold’un tasarımı sızdırıldı: Çok mu simetrik ne?

    Google tarafından geliştirilen yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli Pixel 9 Pro Fold’un tasarımı sızdırıldı. Bu sızıntı, yeni amiral gemisinin pek çok önemli yönünü ortaya koyuyor.

    Google Pixel 9 Pro Fold’un tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Google'ın Pixel 9 Pro Fold modeline ait yeni render görselleri sızdırıldı ve bu sayede cihazın renk seçenekleri ile tasarımı hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Pixel Fold'un 2022'deki lansmanından sonra, Google'ın yeni katlanabilir cihazında pek çok değişiklik yaptığı görülüyor.

    Pixel 9 Pro Fold'un tasarımı, selefine kıyasla daha klasik bir katlanabilir telefon görünümünde. Dış ekran, daha yüksek bir ekran gövde oranına sahip ve geleneksel bir telefon görünümünü andırıyor. Ekranın ortasında bir delik şeklinde kamera yer alırken, tüm kenarlar simetrik çerçevelerle çevrili. İç ekran da aynı şekilde simetrik çerçevelerle çevrili ve selfie kamerası üst sağ köşede yer alıyor.

    Google Pixel 9 Pro Fold’un tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Pixel 9 Pro Fold, yuvarlatılmış köşeleri sayesinde elde daha iyi bir tutuş imkanı sunabilir. Arka panelde, üç sensörü ve LED flaşı barındıran iki hap şeklinde kesilmiş dikdörtgen bir kamera adası mevcut. Ses açma/kapama ve güç düğmeleri cihazın sağ kenarına yerleştirilmiş. Sızdırılan render görsellerine göre cihaz, Obsidyen ve Porselen renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Sızdırılan diğer bilgilere göre, Pixel 9 Pro Fold, 6.3 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik büyük bir iç Super Actua ekranla gelecek. Kamera sistemi, 48MP ana, 10.5MP ultra geniş ve 10.8MP telefoto sensörlerinden oluşacak. Cihaz, 16GB RAM ile desteklenen Tensor G4 çip seti ile güçlendirilecek ve Gemini AI teknolojisine sahip olacak.

    Google'ın yeni katlanabilir cihazı, önceki modellerden daha yüksek performans ve kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Özellikle daha ince ve simetrik çerçeveler, kullanıcıların daha geniş bir ekran alanından faydalanmalarını sağlayacak. Obsidyen ve Porselen renk seçenekleri de kullanıcıların estetik tercihlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Pixel 9 Pro Fold, Google'ın katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını pekiştirecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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