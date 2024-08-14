Google Pixel 9 serisiyle yeni Gemini AI özellikleri tanıtıldı

- ChatGPT'nin gelişmiş ses moduna yanıt: Gemini Live
- Gemini, daha fazla uygulamaya entegre ediliyor
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ChatGPT'nin gelişmiş ses moduna yanıt: Gemini Live
Gemini Live sayesinde kullanıcılar artık sohbet robotuyla etkileşime girebilecek, sohbeti duraklatıp daha sonra devam edebilecek. Gemini Live ayrıca eller serbest olarak da kullanılabilecek: Arka planda veya telefonunuz kilitliyken Gemini uygulamasıyla konuşmaya devam edebileceksiniz. Böylece normal bir telefon görüşmesinde olduğu gibi hareket halindeyken de sohbetinize devam edebileceksiniz.
Gemini Live, Gemini Advanced'e abone olan Android cihaz kullanıcıları için İngilizce olarak kullanıma sunulmaya başlandı. İleride iOS cihazlarda da kullanılabilecek ve daha fazla dil seçeneği eklenecek. Google, Gemini Live için 10 farklı ses eklediğini söyledi.
Gemini, daha fazla uygulamaya entegre ediliyor
Google, önümüzdeki haftalarda YouTube Müzik, Keep, Görevler ve Utilities için Gemini uzantıları ekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, örneğin; bir konser biletinin fotoğrafını çekip Gemini'ye o gün müsait olup olmadığınızı sorabileceğiniz bir Takvim uzantısı eklenecek.
Google, Android'e gittikçe daha fazla Gemini özelliğini entegre edeceğini de söyledi. Kullanıcılar, güç düğmesine uzun basarak veya "Hey Google" komutuyla Gemini’yi yardıma çağırabilecek. Veya ekrandaki bir şey hakkında, YouTube videosu izliyorsa ne izlediklerine ilişkin sorular sorabilecek.
Google, Gemini'nin kullanımını daha güvenli hale getireceğini ve kullanıcıların kişisel verilerini koruyacağını da söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.