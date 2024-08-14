Tam Boyutta Gör Gemini AI, yeni Pixel 9 serisi, Pixel Buds Pro 2 ve Pixel Watch 3’ün büyük bir parçası. Google, Made by Google etkinliğinde cihazlarına getireceği yeni yapay zeka özelliklerinden (Add Me, Pixel Screenshots, Pixel Studio gibi) bahsederken, yeni Gemini AI özelliklerini de duyurdu. Bunların başında Google’ın ChatGPT’nin gelişmiş ses moduna yanıtı olan Gemini Live geliyor.

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ChatGPT'nin gelişmiş ses moduna yanıt: Gemini Live

Gemini Live sayesinde kullanıcılar artık sohbet robotuyla etkileşime girebilecek, sohbeti duraklatıp daha sonra devam edebilecek. Gemini Live ayrıca eller serbest olarak da kullanılabilecek: Arka planda veya telefonunuz kilitliyken Gemini uygulamasıyla konuşmaya devam edebileceksiniz. Böylece normal bir telefon görüşmesinde olduğu gibi hareket halindeyken de sohbetinize devam edebileceksiniz.

Gemini Live, Gemini Advanced'e abone olan Android cihaz kullanıcıları için İngilizce olarak kullanıma sunulmaya başlandı. İleride iOS cihazlarda da kullanılabilecek ve daha fazla dil seçeneği eklenecek. Google, Gemini Live için 10 farklı ses eklediğini söyledi.

Gemini, daha fazla uygulamaya entegre ediliyor

Google, önümüzdeki haftalarda YouTube Müzik, Keep, Görevler ve Utilities için Gemini uzantıları ekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, örneğin; bir konser biletinin fotoğrafını çekip Gemini'ye o gün müsait olup olmadığınızı sorabileceğiniz bir Takvim uzantısı eklenecek.

Google, Android'e gittikçe daha fazla Gemini özelliğini entegre edeceğini de söyledi. Kullanıcılar, güç düğmesine uzun basarak veya "Hey Google" komutuyla Gemini’yi yardıma çağırabilecek. Veya ekrandaki bir şey hakkında, YouTube videosu izliyorsa ne izlediklerine ilişkin sorular sorabilecek.

Google, Gemini'nin kullanımını daha güvenli hale getireceğini ve kullanıcıların kişisel verilerini koruyacağını da söyledi.

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Google Pixel 9 serisiyle yeni Gemini AI özellikleri tanıtıldı