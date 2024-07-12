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    Google Pixel 9 serisinin fiyatları lansman öncesi sızdırıldı

    Google'ın çok yakında çıkacak Pixel 9 serisinin fiyatları ve renkleri lansman öncesi sızdırıldı. Alınan bilgilere göre bazı modellerin fiyatlarının daha pahalı olacağı görülüyor.
    Google Pixel 9 serisinin fiyatları lansman öncesi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 ailesinin Fransa'daki fiyatları ve konfigürasyonları yeni bir sızıntıyla paylaşıldı. Pixel 9, Pro, Pro XL ve Pro Fold'un sırasıyla 899 € (977 $), 1.099 € (1.195 $), 1.199 € (1.303 $), 1.899 € (2.065 $) fiyatlarından başlayacağı söyleniyor.

    Pixel 9 fiyatları lansman öncesi sızdı

    Pro ve Pro Fold'un fiyatının aynı kalacağı ancak standart modelin daha pahalı olacağı anlaşılıyor. Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından gözler Google'a ve yaklaşan Pixel donanım etkinliğine çevrildi. Artık bir XL modeli ve firmanın tek katlanabilir cihazını da içeren tüm Pixel 9 serisini ortaya çıkacak.

    Yeni bir sızıntı Fransa'daki dört modelin de fiyatlarını ortaya koymuş olabilir. Pixel 9 ailesi hakkında çok sayıda bilgi sızdırılmış olsa da şimdiye kadar sızdırılmış bir fiyat görmemiştik. İşte sızan fiyat listesi:

    Google Piksel 9

    • 128 GB: Obsidiyen (Volkanik Siyah), Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 899 € (977 $)
    • 256 GB: Obsidiyen, Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 999 € (1.086 $)

    Google Piksel 9 Pro

    • 128 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.099 € (1.195 $)
    • 256 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.199 € (1.303 $)
    • 512 GB: Obsidyen ve Ela renk seçeneği 1.329 € (1.445 $)

    Google Piksel 9 Pro XL

    • 128 GB: Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.199 € (1.303 $)
    • 256 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.299 € (1.413 $)
    • 512 GB: Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.429 € (1.554 $)
    • 1TB: Obsidyen 1.689 € (1.837 $)

    Google Pixel 9 Pro Fold

    • 256 GB: Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 1.899 € (2.065 $)
    • 512 GB: Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 2.029 € (2.207 $)

    Bu fiyatları Pixel 8 ile karşılaştırdığınızda yeni Fold ve Pro'nun fiyatı eskisiyle aynı gibi görünüyor. Bu fiyatların Fransa'daki fiyatları yansıttığını tekrarlamak önemli. Ancak AB'nin diğer yerlerinde de geçerli olması muhtemel görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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