Google Pixel 9 serisinin fiyatları lansman öncesi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 ailesinin Fransa'daki fiyatları ve konfigürasyonları yeni bir sızıntıyla paylaşıldı. Pixel 9, Pro, Pro XL ve Pro Fold'un sırasıyla 899 € (977 $), 1.099 € (1.195 $), 1.199 € (1.303 $), 1.899 € (2.065 $) fiyatlarından başlayacağı söyleniyor.

Pixel 9 fiyatları lansman öncesi sızdı

Pro ve Pro Fold'un fiyatının aynı kalacağı ancak standart modelin daha pahalı olacağı anlaşılıyor. Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından gözler Google'a ve yaklaşan Pixel donanım etkinliğine çevrildi. Artık bir XL modeli ve firmanın tek katlanabilir cihazını da içeren tüm Pixel 9 serisini ortaya çıkacak.

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Yeni bir sızıntı Fransa'daki dört modelin de fiyatlarını ortaya koymuş olabilir. Pixel 9 ailesi hakkında çok sayıda bilgi sızdırılmış olsa da şimdiye kadar sızdırılmış bir fiyat görmemiştik. İşte sızan fiyat listesi:

Google Piksel 9

128 GB: Obsidiyen (Volkanik Siyah), Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 899 € (977 $)

Obsidiyen (Volkanik Siyah), Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 899 € (977 $) 256 GB: Obsidiyen, Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 999 € (1.086 $)

Google Piksel 9 Pro

128 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.099 € (1.195 $)

Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.099 € (1.195 $) 256 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.199 € (1.303 $)

Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.199 € (1.303 $) 512 GB: Obsidyen ve Ela renk seçeneği 1.329 € (1.445 $)

Google Piksel 9 Pro XL

128 GB: Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.199 € (1.303 $)

Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.199 € (1.303 $) 256 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.299 € (1.413 $)

Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.299 € (1.413 $) 512 GB: Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.429 € (1.554 $)

Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.429 € (1.554 $) 1TB: Obsidyen 1.689 € (1.837 $)

Google Pixel 9 Pro Fold

256 GB: Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 1.899 € (2.065 $)

Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 1.899 € (2.065 $) 512 GB: Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 2.029 € (2.207 $)

Bu fiyatları Pixel 8 ile karşılaştırdığınızda yeni Fold ve Pro'nun fiyatı eskisiyle aynı gibi görünüyor. Bu fiyatların Fransa'daki fiyatları yansıttığını tekrarlamak önemli. Ancak AB'nin diğer yerlerinde de geçerli olması muhtemel görünüyor.

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Google Pixel 9 serisinin fiyatları lansman öncesi sızdırıldı