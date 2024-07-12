Google Pixel 9 serisinin fiyatları lansman öncesi sızdırıldı

Pixel 9 fiyatları lansman öncesi sızdı
Pro ve Pro Fold'un fiyatının aynı kalacağı ancak standart modelin daha pahalı olacağı anlaşılıyor. Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından gözler Google'a ve yaklaşan Pixel donanım etkinliğine çevrildi. Artık bir XL modeli ve firmanın tek katlanabilir cihazını da içeren tüm Pixel 9 serisini ortaya çıkacak.
Yeni bir sızıntı Fransa'daki dört modelin de fiyatlarını ortaya koymuş olabilir. Pixel 9 ailesi hakkında çok sayıda bilgi sızdırılmış olsa da şimdiye kadar sızdırılmış bir fiyat görmemiştik. İşte sızan fiyat listesi:
Google Piksel 9
- 128 GB: Obsidiyen (Volkanik Siyah), Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 899 € (977 $)
- 256 GB: Obsidiyen, Porselen, Cosmo ve Mojito renk seçeneği 999 € (1.086 $)
Google Piksel 9 Pro
- 128 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.099 € (1.195 $)
- 256 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.199 € (1.303 $)
- 512 GB: Obsidyen ve Ela renk seçeneği 1.329 € (1.445 $)
Google Piksel 9 Pro XL
- 128 GB: Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.199 € (1.303 $)
- 256 GB: Obsidyen, Porselen, Ela ve Pembe renk seçeneği 1.299 € (1.413 $)
- 512 GB: Obsidyen, Porselen ve Ela renk seçeneği 1.429 € (1.554 $)
- 1TB: Obsidyen 1.689 € (1.837 $)
Google Pixel 9 Pro Fold
- 256 GB: Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 1.899 € (2.065 $)
- 512 GB: Obsidyen ve Porselen renk seçeneği 2.029 € (2.207 $)
Bu fiyatları Pixel 8 ile karşılaştırdığınızda yeni Fold ve Pro'nun fiyatı eskisiyle aynı gibi görünüyor. Bu fiyatların Fransa'daki fiyatları yansıttığını tekrarlamak önemli. Ancak AB'nin diğer yerlerinde de geçerli olması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.