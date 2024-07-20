Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold tasarımını ortaya çıkardıktan sonra özelliklerine odaklanan bir video yayınladı. Google, kullanıcıların Pixel 9 Pro’ya geçmek için birçok nedeni olduğunu söylüyor ama öyle değil.

Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Çoğu özellik zaten var!

Google, Pixel 9 Pro satın almak için 22 neden listeliyor ancak ilginç olarak bazıları Pixel 9 Pro’ya özel değil. Hali hazırda Pixel telefon kullanıyorsanız listelenen birçok özelliğin zaten cihazınızda olduğunu, kullanabildiğinizi göreceksiniz. Google’a göre eski telefonunuza veda edip Pixel 9 Pro’ya geçmeniz için birkaç neden:

Arkadaşınızın önerdiği filmi unuttunuz mu? (Windows Recall benzeri işlevselliğe sahip Gemini AI ile mevcut)

Telefon görüşmesinde karşınızdaki kişiyi zar zor mu duyuyorsunuz? (Net Arama zaten mevcut)

Çok uzaktan çekilen konser videoları (Videolar için yakınlaştırmayı iyileştirme zaten var)

Çok fazla e-postanız mı var? (Gemini Gmail’e yakında geliyor)

Doğru anı yakalayamadınız mı? (En İyi Çekim zaten var)

Gökyüzü güzel gözükmüyor mu? (Sihirli Düzenleyici zaten var)

Dil sorunu mu yaşıyorsunuz? (Canlı Çeviri zaten var)

Fotoğraf bulanık mı? (Fotoğraf bulanıklığını giderme zaten var)

Yazamıyor musunuz? (Yazmama yardımcı ol zaten var)

Bu liste daha da uzuyor. Google’ın Pixel 9 Pro’ya geçmek için sıraladığı listede aslında birçok özelliğin eski modellerde kulanılabilir olduğu veya güncellemeyle geleceği görülüyor. Bakalım, 13 Ağustos’taki etkinlikte Google, Pixel 9 Pro serisini nasıl öne çıkaracak?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google, Pixel 9 Pro satın almak için nedenleri listeledi