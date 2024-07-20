Google, Pixel 9 Pro satın almak için nedenleri listeledi

Çoğu özellik zaten var!
Google, Pixel 9 Pro satın almak için 22 neden listeliyor ancak ilginç olarak bazıları Pixel 9 Pro’ya özel değil. Hali hazırda Pixel telefon kullanıyorsanız listelenen birçok özelliğin zaten cihazınızda olduğunu, kullanabildiğinizi göreceksiniz. Google’a göre eski telefonunuza veda edip Pixel 9 Pro’ya geçmeniz için birkaç neden:
- Arkadaşınızın önerdiği filmi unuttunuz mu? (Windows Recall benzeri işlevselliğe sahip Gemini AI ile mevcut)
- Telefon görüşmesinde karşınızdaki kişiyi zar zor mu duyuyorsunuz? (Net Arama zaten mevcut)
- Çok uzaktan çekilen konser videoları (Videolar için yakınlaştırmayı iyileştirme zaten var)
- Çok fazla e-postanız mı var? (Gemini Gmail’e yakında geliyor)
- Doğru anı yakalayamadınız mı? (En İyi Çekim zaten var)
- Gökyüzü güzel gözükmüyor mu? (Sihirli Düzenleyici zaten var)
- Dil sorunu mu yaşıyorsunuz? (Canlı Çeviri zaten var)
- Fotoğraf bulanık mı? (Fotoğraf bulanıklığını giderme zaten var)
- Yazamıyor musunuz? (Yazmama yardımcı ol zaten var)
Bu liste daha da uzuyor. Google’ın Pixel 9 Pro’ya geçmek için sıraladığı listede aslında birçok özelliğin eski modellerde kulanılabilir olduğu veya güncellemeyle geleceği görülüyor. Bakalım, 13 Ağustos’taki etkinlikte Google, Pixel 9 Pro serisini nasıl öne çıkaracak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.