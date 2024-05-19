Google Pixel 9 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

İşte Pixel 9 serisinin renk seçenekleri:
Google'ın yeni serisi Pixel 9'un renk kod adları, yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Seriden Pixel 9; Obsidian, Porcelain, Jade ve Peony olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ise Obsidian, Porcelain, Hazel ve Rose olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Google'ın yeni katlanabilir cihazı Pixel 9 Pro Fold, serinin diğer üyelerine kıyasla daha az renk seçeneğiyle gelecek. Obsidian ve Porcelain (veya gold) olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak cihaz, renk seçenekleri ile daha genel bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.