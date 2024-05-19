Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 8 serisinin yeni üyesi Pixel 8a'yı piyasaya sürdü. Şimdilerde ise şirket, Pixel 9 serisini tanıtmaya hazırlanıyor ve yakın bir zamanda Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'dan oluşması beklenen serinin renk seçenekleri ortaya çıktı.

İşte Pixel 9 serisinin renk seçenekleri:

Google'ın yeni serisi Pixel 9'un renk kod adları, yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Seriden Pixel 9; Obsidian, Porcelain, Jade ve Peony olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ise Obsidian, Porcelain, Hazel ve Rose olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

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Google'ın yeni katlanabilir cihazı Pixel 9 Pro Fold, serinin diğer üyelerine kıyasla daha az renk seçeneğiyle gelecek. Obsidian ve Porcelain (veya gold) olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak cihaz, renk seçenekleri ile daha genel bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

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Google Pixel 9 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı