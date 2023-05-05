Tam Boyutta Gör Google, I/O 2023 etkinliğinde ilk katlanan telefonu Pixel Fold’u tanıtacak. Lansmana az bir süre kala Google, sosyal ağ platformu üzerinden telefonun tanıtım videosunu paylaştı. Şu an detayları resmî olarak bilmesek de Google Pixel Fold net bir şekilde karşımızda.

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Çeşitli sızıntılarda ortaya çıktığı gibi, Google’ın ilk katlanır telefonunda Samsung’un Galaxy Fold modellerine benzer şekilde tablet benzeri ekranı ortaya çıkarmak için dikey bir menteşe bulunuyor. Kapatıldığında, dış tarafta daha küçük bir dokunmatik ekran görülüyor. Arkadaki kamera çubuğu diğer Pixel cihazlara benziyor.

Google Store sayfasına göre, Pixel Fold yakında satışa sunulacak. Pixel Fold’un 1700 dolar başlangıç fiyatına sahip olması ekleniyor. Google Tensor G2 işlemci, 5.8 inç dış ekran, 7.6 inç iç ekran, normal kullanımda 24 saat, Extreme Battery Saver modunda 72 saate kadar kullanım, henüz onaylanmamış özellikler arasında.

Google Pixel Fold özellikleri dahil tüm detaylar resmî olarak 10 Mayıs’ta belli olacak.

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Google Pixel Fold duyuruldu: İşte Google'ın ilk katlanır telefonu