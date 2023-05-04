Google Pixel Tablet'in yüksek kaliteli basın görseli ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Google yeni tabletini 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Google I/O 2023 konferansında tanıtacak. Ekinliğe sayılı günler kala sızıntı kaynağı Evan Blass, Pixel Tablet'in yeni bir basın görselini yayınlayarak cihazın ön yüzünün tasarımını ortaya çıkardı.

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Yayınlanan görüntü tabletin oldukça kalın ekran çerçevelerine sahip olduğunu gösteriyor. Ön kamera, cihaz yatay şekilde tutulduğunda üste gelecek şekilde yan çerçeveye yerleştirilmiş. USB Type-C bağlantı noktası ve iki adet hoparlör ızgarası da görülebiliyor.

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Google Pixel Tablet fiyatı

Google Pixel Tablet dört renk seçeneğiyle sunulacak. Ayrıca porselene benzer bir nano-seramik kaplamaya sahip geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış alüminyum bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Arka panelinde tek bir kamera görev yapacak.

Cihazla ilgili Google Tensor G2 işlemci, 8 GB RAM, 8 MP ön kamera, 8 MP arka kamera ve Android 13 işletim sistemi de konuşuluyor. Google Pixel Tablet'in 128 GB depolama alanına sahip temel sürümü 600 ila 650 euro arasında bir fiyatla satışa sunulacak.

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Google Pixel Tablet'in basın görseli ortaya çıktı: İşte tasarımı