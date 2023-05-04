Google Pixel Tablet'in yüksek kaliteli basın görseli ortaya çıktı

Yayınlanan görüntü tabletin oldukça kalın ekran çerçevelerine sahip olduğunu gösteriyor. Ön kamera, cihaz yatay şekilde tutulduğunda üste gelecek şekilde yan çerçeveye yerleştirilmiş. USB Type-C bağlantı noktası ve iki adet hoparlör ızgarası da görülebiliyor.
Google Pixel Tablet fiyatı
Google Pixel Tablet dört renk seçeneğiyle sunulacak. Ayrıca porselene benzer bir nano-seramik kaplamaya sahip geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış alüminyum bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Arka panelinde tek bir kamera görev yapacak.
Cihazla ilgili Google Tensor G2 işlemci, 8 GB RAM, 8 MP ön kamera, 8 MP arka kamera ve Android 13 işletim sistemi de konuşuluyor. Google Pixel Tablet'in 128 GB depolama alanına sahip temel sürümü 600 ila 650 euro arasında bir fiyatla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah