Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel Tablet'in yüksek kaliteli basın görseli ortaya çıktı

    Arama devi Google önümüzdeki hafta düzenleyeceği konferansta yeni tabletini tanıtacak. Güvenilir bir kaynak çıkışına sayılı günler kalan Google Pixel Tablet'in basın görselini paylaştı.
    Oy Ver
    Google Pixel Tablet'in basın görseli ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google yeni tabletini 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Google I/O 2023 konferansında tanıtacak. Ekinliğe sayılı günler kala sızıntı kaynağı Evan Blass, Pixel Tablet'in yeni bir basın görselini yayınlayarak cihazın ön yüzünün tasarımını ortaya çıkardı.

    Yayınlanan görüntü tabletin oldukça kalın ekran çerçevelerine sahip olduğunu gösteriyor. Ön kamera, cihaz yatay şekilde tutulduğunda üste gelecek şekilde yan çerçeveye yerleştirilmiş. USB Type-C bağlantı noktası ve iki adet hoparlör ızgarası da görülebiliyor.

    Google Pixel Tablet'in basın görseli ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Google Pixel Tablet fiyatı

    Google Pixel Tablet dört renk seçeneğiyle sunulacak. Ayrıca porselene benzer bir nano-seramik kaplamaya sahip geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış alüminyum bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Arka panelinde tek bir kamera görev yapacak.

    Cihazla ilgili Google Tensor G2 işlemci, 8 GB RAM, 8 MP ön kamera, 8 MP arka kamera ve Android 13 işletim sistemi de konuşuluyor. Google Pixel Tablet'in 128 GB depolama alanına sahip temel sürümü 600 ila 650 euro arasında bir fiyatla satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çift altyazılı dizi izleme sitesi iphone sessize alma tuşu bozuldu mobil veri ile vpn kullanmak blisterli ne demek 1.2 puretech motor kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız