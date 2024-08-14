Google, Pixel 9 tanıtımından sonra eski modelleri satıştan kaldırdı

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 serisinden önce yeni modelleri tanıttıktan sonra önceki nesilleri indirimli fiyattan satmaya devam ediyordu. Örneğin; Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, indirimli olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile birlikte satılıyordu. Google, bundan vazgeçti.

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Google, Made by Google etkinliğinden sonra Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu satıştan kaldırdı. Pixel Fold’a tıklandığında da Pixel 9 Pro Fold’a yönlendiriliyorsunuz. Dikkat çekici olarak, Pixel 7a modeli hâlâ satışta ve Pixel 8a ile aynı fiyattan (499 dolar) satılıyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri de sırasıyla 699 dolar, 999 dolar fiyat etiketiyle Pixel 9 Pro serisiyle birlikte yer almaya devam ediyor.

Google Pixel 9 fiyatı

128GB: 799 dolar

256GB: 899 dolar

Google Pixel 9 Pro fiyatı

128GB: 999 dolar

256GB: 1099 dolar

512GB: 1219 dolar

1TB: 1449 dolar

Google Pixel 9 Pro XL fiyatı

128GB: 1099 dolar

256GB: 1199 dolar

512GB: 1319 dolar

1TB: 1549 dolar

Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı

256GB: 1799 dolar

512GB: 1919 dolar

Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?

Google Pixel 9 serisi ön siparişte. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 26 Ağustos'ta satışa çıkacak. Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold ile birlikte 4 Eylül'de satışa sunulacak.

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Google, Pixel Fold, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro satışını durdurdu