Google, Pixel 9 tanıtımından sonra eski modelleri satıştan kaldırdı

- Google Pixel 9 fiyatı
- Google Pixel 9 Pro fiyatı
- Google Pixel 9 Pro XL fiyatı
- Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı
- Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Google, Made by Google etkinliğinden sonra Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu satıştan kaldırdı. Pixel Fold’a tıklandığında da Pixel 9 Pro Fold’a yönlendiriliyorsunuz. Dikkat çekici olarak, Pixel 7a modeli hâlâ satışta ve Pixel 8a ile aynı fiyattan (499 dolar) satılıyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri de sırasıyla 699 dolar, 999 dolar fiyat etiketiyle Pixel 9 Pro serisiyle birlikte yer almaya devam ediyor.
Google Pixel 9 fiyatı
- 128GB: 799 dolar
- 256GB: 899 dolar
Google Pixel 9 Pro fiyatı
- 128GB: 999 dolar
- 256GB: 1099 dolar
- 512GB: 1219 dolar
- 1TB: 1449 dolar
Google Pixel 9 Pro XL fiyatı
- 128GB: 1099 dolar
- 256GB: 1199 dolar
- 512GB: 1319 dolar
- 1TB: 1549 dolar
Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı
- 256GB: 1799 dolar
- 512GB: 1919 dolar
Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?
Google Pixel 9 serisi ön siparişte. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL, 26 Ağustos'ta satışa çıkacak. Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold ile birlikte 4 Eylül'de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.