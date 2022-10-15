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    Google Pixel Fold'un ekran özellikleri sızdırıldı: 120Hz, 1200 nit parlaklık

    Google Pixel Fold katlanır telefonun özellikleri netleşmeye başladı. Pixel Fold'un kamera kurulumunun ardından ekran özellikleri sızdırıldı.                     
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    Google Pixel Fold
    Google’ın katlanır ekranlı telefonu Pixel Fold’un ekran özellikleri ortaya çıktı. Felix kod adlı Google Pixel Fold’un ekranını Samsung sağlayacak.

    Ekranları Samsung sağlayacak

    Google’ın 2023’te tanıtacağı söylenen katlanan ekranlı telefonu Pixel Fold’un özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. OPPO’nun Find N modeline benzer bir tasarıma sahip olması beklenen Google Pixel Fold’un hem iç hem dış ekranı Samsung yapımı olacak. İçteki büyük ekranı, 1840 x 2208 çözünürlüğünde ve 123 mm x 148 mm ölçülerinde olacak. Ekranın ortalama parlaklığı 800 nit, maksimum parlaklığı 1200 nit olacak. Katlanır telefonun dahili ekranı 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

    Üçlü kamera kurulumu

    Google Pixel Fold, üçlü kamera kurulumu ile gelecek. 64MP IMX787 birincil sensör, 12MP IMX386 ultra geniş, 10.8MP S5K3J1 telefoto sensör, kamera sistemini oluşturacak. Telefonun iç kamerası 8MP IMX355 sensörünü kullanacak. Katlanır telefonun Tensor işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel ancak Android 12 beta kaynak koduna göre Pixel 6 ile aynı donanıma sahip olacak olması üzücü.

    2023'te çıkacak

    Pixel Fold’un Mart 2023’te çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Katlanan telefon, henüz Google tarafından resmi olarak onaylanmadı.

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    slamdunk393 1 gün önce

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