Google katlanabilir bir tablet geliştirmeyi düşünüyor: Gelecek yıl tanıtılabilir

Katlanabilir Pixel Tablet gelecek yıl tanıtılabilir
Geçtiğimiz yıllarda tablet pazarını terk eden Google, 2023 yılında satışa çıkardığı Pixel Tablet ile bu pazara geri dönmüştü. Firma tarafından uzun süre desteklenmesi beklenen Pixel Tablet serisi, yakında önemli bir ürüne kavuşabilir. DigiTimes tarafından gelen iddialara göre Google, katlanabilir bir tablet üretmeyi düşünüyor. Bu rapora göre Google, tablet üzerinde aktif olarak çalışmıyor ancak eğer firma kesin karar verirse, cihazın gelecek yıl gerçekleştirilecek olan I/O 2024 etkinliğinde tanıtılabileceği belirtiliyor.
Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüse de yalnızca Lenovo ve Asus popüler katlanabilir tabletler üretti. Eğer Google, 2024 bu cihazı piyasaya sürerse ilk katlanabilir Android tableti üretmiş olabilir. DigiTimes, aynı raporunda Apple’ın da katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığını belirtti. Görünüşe göre katlanabilir cihazlar, önümüzdeki yıllarda çok daha popüler olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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