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    Anlık Bildirim

    Google katlanabilir bir tablet geliştirmeyi düşünüyor: Gelecek yıl tanıtılabilir

    Geçtiğimiz haftalarda ilk katlanabilir akıllı telefonunu satışa çıkaran Google, yakında bu teknolojiyi başka cihazlara getirebilir. İddialar, firmanın yeni bir tablet üzerinde çalıştığını söylüyor.
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    Google Pixel Fold ve Google Pixel Tablet Tam Boyutta Gör
    2016 yılında Pixel markasını tanıtan Google, bu marka altında birçok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet piyasaya sürdü. Geçtiğimiz haftalarda bu marka için geliştirdiği Pixel Fold isimli katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya süren Google, iddialara göre katlanabilir ekran teknolojisini farklı cihazlarda da kullanmayı düşünüyor.

    Katlanabilir Pixel Tablet gelecek yıl tanıtılabilir

    Geçtiğimiz yıllarda tablet pazarını terk eden Google, 2023 yılında satışa çıkardığı Pixel Tablet ile bu pazara geri dönmüştü. Firma tarafından uzun süre desteklenmesi beklenen Pixel Tablet serisi, yakında önemli bir ürüne kavuşabilir. DigiTimes tarafından gelen iddialara göre Google, katlanabilir bir tablet üretmeyi düşünüyor. Bu rapora göre Google, tablet üzerinde aktif olarak çalışmıyor ancak eğer firma kesin karar verirse, cihazın gelecek yıl gerçekleştirilecek olan I/O 2024 etkinliğinde tanıtılabileceği belirtiliyor.

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüse de yalnızca Lenovo ve Asus popüler katlanabilir tabletler üretti. Eğer Google, 2024 bu cihazı piyasaya sürerse ilk katlanabilir Android tableti üretmiş olabilir. DigiTimes, aynı raporunda Apple’ın da katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığını belirtti. Görünüşe göre katlanabilir cihazlar, önümüzdeki yıllarda çok daha popüler olacak.

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